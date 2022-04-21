DOROFEEVA – про те, чому повідомила про розлучення з Дантесом у війну і чи готова до нових стосунків

Співачка Надя Дорофєєва з'явилася у відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Артистка відверто розповіла про розрив з Дантесом і торкнулася теми нового роману

Вийшло перше інтерв'ю Наді Дорофєєвої після повідомлення про розлучення / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва стала героїнею нового випуску "Зіркового шляху" для глядачів YouTube каналу "Україна". В інтерв'ю з журналісткою Ксенією Малинюк співачка вперше прокоментувала розрив із Володимиром Дантесом, а також відверто відповіла на питання щодо нових стосунків. Про це читайте далі.

Цього року артистка оголошувала роком сміливості. У Наді планувався вихід великого сольного альбому, вона брала участь у "Голосі країни", планувалися круті дуети – нові та перспективні починання можна перераховувати довго. Але артистка уявити не могла, що на неї чекають такі випробування, коли вона ставила собі завдання на початку року. Все перекреслила війна. Зміни у особистому житті також стали поворотним моментом.

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Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Журналістка запитала, чому про розрив Дантес та Дорофєєва оголосили під час війни і чи не думали відкласти новину на якийсь час.

Ні, не думали, бо йде війна, і хоч іде війна, ми дихаємо, живемо, їмо, навіть щось дивимося. Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми сказали з Вовою про те, що ми вже не разом, але ми дуже поважаємо один одного. Хотілося вже про це сказати, бо ми розлучилися ще до війни. І було багато запитань, нам було дуже складно відповідати, як там Вова, як там Надя, а ми вже не разом. Тому ми вирішили поставити крапку у цьому.

Дантес та Дорофєєва

Артистка зізналася, що вже готова до нових стосунків:

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Так готова. Я готова, але дуже хочу додому.

Зазначимо, раніше в Мережі обговорювали чутки про те, що у Наді Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. Їхні перші фото з Іспанії вже гуляють у Мережі, але поки що артистка та ресторатор офіційно не говорять про особисте.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про розлучення.