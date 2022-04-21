Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

DOROFEEVA – про те, чому повідомила про розлучення з Дантесом у війну і чи готова до нових стосунків

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 13:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Надя Дорофєєва з'явилася у відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Артистка відверто розповіла про розрив з Дантесом і торкнулася теми нового роману
Вийшло перше інтерв'ю Наді Дорофєєвої після повідомлення про розлучення
Вийшло перше інтерв'ю Наді Дорофєєвої після повідомлення про розлучення / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва стала героїнею нового випуску "Зіркового шляху" для глядачів YouTube каналу "Україна". В інтерв'ю з журналісткою Ксенією Малинюк співачка вперше прокоментувала розрив із Володимиром Дантесом, а також відверто відповіла на питання щодо нових стосунків. Про це читайте далі.

Цього року артистка оголошувала роком сміливості. У Наді планувався вихід великого сольного альбому, вона брала участь у "Голосі країни", планувалися круті дуети – нові та перспективні починання можна перераховувати довго. Але артистка уявити не могла, що на неї чекають такі випробування, коли вона ставила собі завдання на початку року. Все перекреслила війна. Зміни у особистому житті також стали поворотним моментом.

Реклама

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Журналістка запитала, чому про розрив Дантес та Дорофєєва оголосили під час війни і чи не думали відкласти новину на якийсь час.

Ні, не думали, бо йде війна, і хоч іде війна, ми дихаємо, живемо, їмо, навіть щось дивимося. Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми сказали з Вовою про те, що ми вже не разом, але ми дуже поважаємо один одного. Хотілося вже про це сказати, бо ми розлучилися ще до війни. І було багато запитань, нам було дуже складно відповідати, як там Вова, як там Надя, а ми вже не разом. Тому ми вирішили поставити крапку у цьому.

Дантес та Дорофєєва

Артистка зізналася, що вже готова до нових стосунків:

Реклама

Так готова. Я готова, але дуже хочу додому.

Зазначимо, раніше в Мережі обговорювали чутки про те, що у Наді Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. Їхні перші фото з Іспанії вже гуляють у Мережі, але поки що артистка та ресторатор офіційно не говорять про особисте.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про розлучення.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти