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Дочекалися! Pink Floyd та Андрій Хливнюк випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 22:31
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Фанати у захваті! Андрій Хливнюк та легендарний гурт Pink Floyd нарешті презентували спільну пісню про війну в Україні – Hey Hey Rise Up

На цей момент чекали всі українці! Після інтригуючих розмов про співпрацю , легендарний гурт Pink Floyd випустив спільний трек з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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В основу "Hey Hey Rise Up" лягла українська пісня "Ой у лузі червона калина", яка зазвучала по-новому у виконанні лідера "Бумбоксу" та стала символом українського опору.

Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і тим самим показати, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися до незалежної демократичної країни, якою стала Україна, – заявив лідер гурту Pink Floyd Девід Гілмор.

Також, як повідомляють британські музиканти, всі кошти, які будуть ними зібрані, підуть на гуманітарну допомогу для України.

Примітно, що для обкладинки треку було обрано саме квітку соняшника. Це пряме відсилання до відео, що розлетілося по всій Мережі, на якому українська жінка роздавала російським окупантам насіння соняшника, щоб після їх смерті українська земля була вкрита жовтими квітами.

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Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк звертався до російських військових із закликом скласти зброю та відступити.

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Марія Коробова
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