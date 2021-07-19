Дурнев відповів Єфросиніній за слова про "суперзірку з минулого": Вам дуже зручно бути ображеною

Нещодавно в Мережі вибухнув скандал після того, як Олексій Дурнєв відмовився прийти на інтерв'ю до Маші Єфросиніної. Телеведуча була ображена тим, як він охарактеризував її у себе в Stories

Олексій Дурнєв, Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скріншот з YouTube

Телеведучий і блогер Олексій Дурнєв, який раніше публічно назвав Єфросиніну "суперзіркою з минулого", відреагував на її відеозвернення і пояснив, чому не захотів давати їй інтерв'ю.

Нагадаємо, що підписники поцікавилися у телеведучого, чи погодиться він прийти до Маші на інтерв'ю в її YouTube-програму "Іспит з Машею Єфросиніною". Тоді ж Олексій Дурнєв відповів, що "скоріше за все ні" і назвав її "інтерв'юером і суперзіркою з минулого". Коли Маша Єфросиніна побачила це, то вирішила записати публічне відео, в якому сказала, що її образили слова Дурнєва.

Як Маша Евросініна відповіла Олексію Дурнєву:

У новому випуску "Дурнєв дивиться Сторіс" на своєму YouTube-каналі, Олексій Дурнєв прокоментував відео Маші Єфросиніної.

Маша, вибачте, ми з вами контрактів ніяких не підписували. У якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім, в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені – я буду це робити, не треба – не буду. Що стосується образливих слів... Я сказав, що ви, Маша, не можете визначитися, ви суперзірка з минулого або інтерв'юер і ось, чому. Я подивився ваше інтерв'ю з Раміною і там ви кажете: "Як ти затягла Дурнєва в свою програму? Я його покликала один раз, а він відмовився і я вирішила, що він мене не поважає, а після цього вирішила його не кликати", – сказав Дурнєв.

Потім Дурнєв зазначив, що Раміна кликала його на інтерв'ю цілий рік і це дійсно правда. Телеведучий додав, що, на його думку, формат інтерв'ю не дуже складний, тому що до інтерв'юера приходить відома людина і вся робота полягає в тому, щоб привести її в студію. Тому, на думку Олексія, Раміна – не суперзірка з минулого, а будує кар'єру зірки майбутнього.

Вона не обламується, кожен день пише людям, кличе їх і в якийсь момент люди здаються і приходять. А так, як ви не можете зрозуміти, ви суперзірка з минулого або ви будуєте кар'єру інтерв'юера, тому у вас такі проблеми з людьми, типу мене. Ви раз написали, вам відмовили, ви образилися і вже втратили одного з гостей, – сказав Олексій Дурнєв.

Блогер здивувався, що це стало чимось образливим для Маші Єфросиніної.

А що тут образливого? Ну, Маша, вам тут дуже зручно бути ображеною, – додав Олексій.

Раніше Олексій Дурнєв та Леся Нікітюк публічно з'ясували стосунки в Мережі.