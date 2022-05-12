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Джамала здобула престижну нагороду в США за визначне лідерство

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 13:35
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Українська співачка Джамала стала лауреатом престижної премії від Атлантичної ради США за визначне лідерство
Джамала отримала нагороду від Атлантичної ради США
Джамала отримала нагороду від Атлантичної ради США / Фото: Скріншот із відео

Співачка Джамала для багатьох українців стала прикладом того, як варто обстоювати інтереси своєї країни у світі. Нещодавно переможниця Євробачення виставила на аукціон свою заповітну сукню з пісенного конкурсу у Києві.

Зусилля Джамали не залишилися непоміченими. У Вашингтоні українську співачку відзначили нагородою Атлантичної ради США. Щорічно премію вручають видатним представникам політики, бізнесу та культури, які відстоюють цінності трансатлантичних відносин та формують спільне майбутнє.

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Джамала стала лауреатом премії у номінації "Визначне лідерство артиста". Співачку назвали одним із найвпливовіших артистів в Україні та відзначили її внесок в українську культуру та допомогу народу України під час війни. Про це вона розповіла у Instagram.

Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, які використовують свій голос, щоб розповісти про злочини, які вчиняє Росія в Україні. Щодня доносять правду та посилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба та спільні маленькі перемоги, – поділилася новиною Джамала.

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Крім Джамали нагороду вручили народу України за видатну хоробрість та безстрашність під час російського вторгнення до країни.

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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