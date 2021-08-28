Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Агурбаш затримали

Викрали авто

Бебі-бум

Серіали вересня

П'ятий суддя "Маски"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Джамала відсвяткувала день народження в компанії чоловіка та дітей: зворушливі фото

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 14:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора співачка Джамала святкувала 38-річчя. Артистка провела святковий день зі своїм чоловіком і синами, а фотографіями засипала весь Instagram
Джамала поділилася фотографіями з чоловіком і синами
Джамала поділилася фотографіями з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, яка зовсім недавно записала спільний трек з TAYANNA , свій 38-й день народження провела з найближчими людьми – синами і чоловіком. У сторіс Джа опублікувала кілька світлин із сімейної прогулянки Києвом.

Реклама

Підписникам виконавиця зізналася, що час, проведений разом із дітьми – для неї кращій. А ще показала, як її молодший син вже навчився ходити.

Чоловік Джамали з молодшим сином / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

У підписі до однієї з фотографій Джамала подякувала своїм фанам за привітання з днем народження.

Реклама

Джамала з сім'єю / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Джамала з синами / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно у Джамали з'явилася своя табличка на Площі зірок у Києві. На церемонію відкриття вона прийшла разом зі своєю сім'єю – чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома маленькими синами – Еміром-Рахманом і Селім-Гіраєм.

Дивіться відео з церемонії відкриття зірки Джамали:

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти