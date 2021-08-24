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Джамала похвалилася світлиною зі своїм кумиром: в Україну прилетіла зірка Карткового будиночка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 серпня, 09:31
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Акторка Робін Райт взяла участь в першому саміті перших леді та джентльменів, ініціаторкою якого виступила Олена Зеленська
Джамала похвалилася фотографією з Робін Райт
Джамала похвалилася фотографією з Робін Райт / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вчора в Києві відбувся саміт перших леді та джентльменів. У ньому взяли участь гості з різних країн, а також деякі українські знаменитості.

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Співачка Джамала поділилася в Instagram фотографіями із заходу і розповіла підписникам, що дуже рада зустрічі з Робін Райт, так як є її фанаткою.

Акторка Робін Райт і співачка Джамала в Києві / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На саміті також була присутня фронтвуменка The HARDKISS Юлія Саніна.

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Аліна Кочеровська, Джамала і Юлія Саніна / Фото: instagram.com/jamalajaaa

А ведучою заходу була Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна на саміті Олени Зеленської / Фото: instagram.com/stories/the_hardkiss

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Семиразова номінантка на премію "Еммі" Робін Райт вже бувала раніше в Україні. У 2019 вона таємно відвідала українську столицю і була учасницею форуму YES, який проходив з 12-го по 14 вересня в Києві.

55-річна акторка відома цілою низкою визначних кіноробіт. Зокрема це ролі Келлі Кепвелл зі знаменитого серіалу "Санта Барбара", або Клер Андервуд з "Карткового будиночка".

Робін Райт в "Картковому будиночку" / Скріншот з відео

Вона також знялася в двох "Диво-жінках" з Галь Гадот і "Той, що біжить по лезу 2049" Дені Вільньова.

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Вчора Джамала відкрила саміт "Кримської платформи". Зустріч представників різних країн почалася з виступу переможниці "Євробачення-2016" та її пісні про депортацію кримських татар "1944".

Дивіться, як це було:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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