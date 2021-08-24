Джамала похвалилася світлиною зі своїм кумиром: в Україну прилетіла зірка Карткового будиночка

Вчора в Києві відбувся саміт перших леді та джентльменів. У ньому взяли участь гості з різних країн, а також деякі українські знаменитості.
Співачка Джамала поділилася в Instagram фотографіями із заходу і розповіла підписникам, що дуже рада зустрічі з Робін Райт, так як є її фанаткою.
На саміті також була присутня фронтвуменка The HARDKISS Юлія Саніна.
А ведучою заходу була Маша Єфросиніна.
Семиразова номінантка на премію "Еммі" Робін Райт вже бувала раніше в Україні. У 2019 вона таємно відвідала українську столицю і була учасницею форуму YES, який проходив з 12-го по 14 вересня в Києві.
55-річна акторка відома цілою низкою визначних кіноробіт. Зокрема це ролі Келлі Кепвелл зі знаменитого серіалу "Санта Барбара", або Клер Андервуд з "Карткового будиночка".
Вона також знялася в двох "Диво-жінках" з Галь Гадот і "Той, що біжить по лезу 2049" Дені Вільньова.
Вчора Джамала відкрила саміт "Кримської платформи". Зустріч представників різних країн почалася з виступу переможниці "Євробачення-2016" та її пісні про депортацію кримських татар "1944".
Дивіться, як це було:
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