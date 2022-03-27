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Джамала зізналася, що зараз готова виступати лише за гроші для ЗСУ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 21:57
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Українська співачка намагається допомагати бійцям ЗСУ своїм вокалом. Кожен виступ Джамали за кордоном приносить фінансову допомогу українській армії.
Джамала співає "1944" для збору коштів на ЗСУ
Джамала співає "1944" для збору коштів на ЗСУ

Джамала змушена була залишити Україну разом зі своїми дітьми. Деякий час співачка була у Румунії , потім приїхала до сестри до Стамбула, але весь цей час співачка співала для України.

В інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24" Джамала зізналася, що зараз вона погоджується виступати лише за умови, що гроші з концерту підуть на допомогу українській армії.

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За словами співачки, спочатку їй було дуже складно розпочати співати, адже у її країні триває війна. Однак коли Джамалу запросили на виступ у Берлін , вона зрозуміла, що саме зараз її голос здатний допомогти Україні бути почутою світом та забезпечити наших бійців усім необхідним.

Потрібно розуміти, що деякі видавництва не дуже хочуть формулювати, що збір буде на армію, їм краще сказати на гуманітарну допомогу, але намагаюся поставити крапки на "і". Я беру участь там, де це буде 100%, бо я потім питаю, скільки зібрали грошей, на що і куди вони йдуть, – розповіла Джамала.

Також співачка розповіла, що в деяких ситуаціях вона готова йти на компроміс, але лише у тому випадку, якщо організатори допоможуть з екіпіруванням для солдатів та іншими необхідними речами.

Була навіть така ситуація, що вони не можуть зробити такий збір, і тоді я сказала: "Давайте касками, давайте бронежилетами, я не відмовлюся! Давайте мені те, що ви можете дати", – розповіла українська виконавиця.

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Раніше Джамала звернулася до своїх рідних та друзів із Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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