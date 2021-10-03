Джамала зважилася на коротку стрижку. Тепер співачка носить каре (фото)

Українська зірка кардинально змінила імідж. Джа показала фото в новому образі з коротким чорним волоссям – дивіться, яка вона тепер

Джамала змінила імідж і коротко підстригли волосся / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, яка нещодавно поскандалила зі своїм колишнім продюсером, поділилася із шанувальниками новими світлинами – на них артистка позує в несподіваному вигляді.

Джа приміряла на себе образ фатальної жінки, одягнувши чорну сукню з відкритою спиною, але головне – у неї коротке волосся. Ось така виконавиця з каре.

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Джамала здивувала фанів каре / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У сториз Джамла показала процес підготовки нового образу. Цей лук створили спеціально для п'ятого випуску "Танців з зірками", який присвячений світовому та українському кіно.

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Джамала з коротким волоссям / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Ймовірно, Джамала наділа перуку, та можливо, співачка насправді зважиться на таку зачіску. Адже її вигляд вона з нею дуже гармонійний.

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Раніше Джамала приміряла на себе образ, який одночасно нагадує Емі Вайнгаус і Леді Гагу. Артистка наділа пишну світлу перуку і приміряла ретрокостюми.

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