Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі

Данилко - 48!

Україна на Оскарі

Insta-розлучення

Кім та Каньє разом

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Джамала зважилася на коротку стрижку. Тепер співачка носить каре (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 21:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська зірка кардинально змінила імідж. Джа показала фото в новому образі з коротким чорним волоссям – дивіться, яка вона тепер
Джамала змінила імідж і коротко підстригли волосся
Джамала змінила імідж і коротко підстригли волосся / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, яка нещодавно поскандалила зі своїм колишнім продюсером, поділилася із шанувальниками новими світлинами – на них артистка позує в несподіваному вигляді.

Джа приміряла на себе образ фатальної жінки, одягнувши чорну сукню з відкритою спиною, але головне – у неї коротке волосся. Ось така виконавиця з каре.

Реклама

Джамала здивувала фанів каре / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У сториз Джамла показала процес підготовки нового образу. Цей лук створили спеціально для п'ятого випуску "Танців з зірками", який присвячений світовому та українському кіно.

Реклама

Джамала з коротким волоссям / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Ймовірно, Джамала наділа перуку, та можливо, співачка насправді зважиться на таку зачіску. Адже її вигляд вона з нею дуже гармонійний.

Реклама

Раніше Джамала приміряла на себе образ, який одночасно нагадує Емі Вайнгаус і Леді Гагу. Артистка наділа пишну світлу перуку і приміряла ретрокостюми.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти