Джамала знялася в міксованому народному костюмі: аудиторія не зрозуміла (фото)

Співачка Джамала, яка забула слова пісні прямо на сцені, має кримськотатарське коріння, тому вона так ідеально виглядає в автентичному народному вбранні, як на цих фото. Співачка розмістила кілька знімків у себе в Instagram-профілі.
Зірка зазначила, що костюм на ній – не є кримськотатарським, а лише суміш стилю з українським. Джа одягли в білу сукню з довгими рукавами, доповнивши аутфіт поясом і численними аксесуарами.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Співачка розповіла фоловерам про проєкт, в якому вона бере участь, але деяких користувачів збентежив костюм артистки.
- "Нууу не знаю"
- "Яка краса"
- "Дуже красива"
- "Красиво! Мені незрозуміло тільки міні, як на мене, це занадто для народного"
Наприкінці червня Джамала відіграла концерт під відкритим небом під час грози і зливи. Незважаючи на негоду, вона виконала всі заплановані пісні.
Потім виконавиця розповіла, що вони мусить купити новий мікрофон, адже старий не витримав перевірки дощем.
Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:
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