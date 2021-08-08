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Джамала знялася в міксованому народному костюмі: аудиторія не зрозуміла (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
8 серпня, 14:44
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Співачка взяла участь у проєкті, знявшись в образі з поєднанням українського та кримськотатарського національного одягу
Джамала знялася в тематичному фотосеті
Джамала знялася в тематичному фотосеті / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, яка забула слова пісні прямо на сцені, має кримськотатарське коріння, тому вона так ідеально виглядає в автентичному народному вбранні, як на цих фото. Співачка розмістила кілька знімків у себе в Instagram-профілі.

Зірка зазначила, що костюм на ній – не є кримськотатарським, а лише суміш стилю з українським. Джа одягли в білу сукню з довгими рукавами, доповнивши аутфіт поясом і численними аксесуарами.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Співачка розповіла фоловерам про проєкт, в якому вона бере участь, але деяких користувачів збентежив костюм артистки.

Джамала поділилася кадрами з новій фотосесії / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa
  • "Нууу не знаю"
  • "Яка краса"
  • "Дуже красива"
  • "Красиво! Мені незрозуміло тільки міні, як на мене, це занадто для народного"

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Наприкінці червня Джамала відіграла концерт під відкритим небом під час грози і зливи. Незважаючи на негоду, вона виконала всі заплановані пісні.

Потім виконавиця розповіла, що вони мусить купити новий мікрофон, адже старий не витримав перевірки дощем.

Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

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