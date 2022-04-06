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Джамала висловилася про мовчання російських зірок родом з України: Не розуміють, що їхня професія закінчилася

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 14:42
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Джамала в новому інтерв'ю пояснила, чому Олександр Ревва, Наташа Корольова, Ігор Крутой, які родом з України, мовчать про війну
Джамала пояснила мовчання російських зірок родом із України
Джамала пояснила мовчання російських зірок родом із України / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, яка активно допомагає ЗСУ, виступаючи на благодійних концертах, мовчання російських зірок родом з України пояснює просто.

Вони думають, що це може бути схожа ситуація, як було в Криму, не висловлювати будь-якої конкретної думки – бути нейтральним.

Проте до них так і не дійшло, що зараз триває кривава війна на всіх теренах України. Джамала вважає, що артисти не зможуть довго дотримуватися нейтральної позиції.

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Я можу сказати, що у них професія закінчилася так само. Якщо вони гадають, що перечекають, ситуація пройде і вони відновлять свою концертну діяльність – ні. Вони просто цього не розуміють. Вони і в Європі не зможуть виступати, – сказала співачка інтерв'ю "Слава+".

Раніше Джамала звернулася до своїх рідних та друзів із Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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