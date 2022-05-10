Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017

Співачка Джамала віддає свою дизайнерську сукню, пошиту спеціально для конкурсу "Євробачення-2017", на благодійний аукціон

Джамала виставила сукню для Євробачення-2017 на аукціон

Переможниця "Євробачення-2016" співачка Джамала зараз їздить по всьому світу, щоб зібрати допомогу для української армії. Виконавиця збирає повні зали глядачів та спілкується з представниками влади різних країн, наприклад, Джамала познайомилася з першою леді Туреччини.

Проте на цьому співачка не планує зупинятися. В своєму Instagram Джамала повідомила, що віддала на аукціон свою дизайнерську сукню, в якій відкривала церемонію "Євробачення-2017" у Києві.

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У 2017 році її створила дизайнерка Юлія Магдич. Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни, – поділилася співачка.

На благодійному аукціоні виставлять вбрання не лише Джамали, а й інших одинадцяти приватників пісенного конкурсу. Усі кошти, отримані на продажу костюмів, підуть на допомогу бійцям української армії.

Скріншот із відео

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України.

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