Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 21:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Джамала віддає свою дизайнерську сукню, пошиту спеціально для конкурсу "Євробачення-2017", на благодійний аукціон
Джамала виставила сукню для Євробачення-2017 на аукціон
Джамала виставила сукню для Євробачення-2017 на аукціон

Переможниця "Євробачення-2016" співачка Джамала зараз їздить по всьому світу, щоб зібрати допомогу для української армії. Виконавиця збирає повні зали глядачів та спілкується з представниками влади різних країн, наприклад, Джамала познайомилася з першою леді Туреччини.

Проте на цьому співачка не планує зупинятися. В своєму Instagram Джамала повідомила, що віддала на аукціон свою дизайнерську сукню, в якій відкривала церемонію "Євробачення-2017" у Києві.

Реклама

У 2017 році її створила дизайнерка Юлія Магдич. Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни, – поділилася співачка.

На благодійному аукціоні виставлять вбрання не лише Джамали, а й інших одинадцяти приватників пісенного конкурсу. Усі кошти, отримані на продажу костюмів, підуть на допомогу бійцям української армії.

Скріншот із відео

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України.

Реклама

Нагадуємо, що цього року на Євробаченні Україну представляє гурт Kalush Orchestra. Як українці можуть проголосувати за фаворитів на Євробаченні-2022 і скільки коштуватиме одне SMS – у нашому матеріалі!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти