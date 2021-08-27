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Джамалі – 38: пісні іменинниці, які все заслухали до дир

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 серпня, 14:58
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Джамала – українська співачка кримськотатарського походження, переможниця "Євробачення 2016" і щаслива мама двох синів. Давайте згадаємо її кращі комозіціі
Джамалі виповнюється 38 років
Джамалі виповнюється 38 років / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, яка відкрила "Кримську платформу" піснею про депортацію кримських татар, – не тільки співачка, але ще і авторка пісень. Її композиції багато хто вважав "нішевими", але в 2016 році, перемігши на "Євробаченні", артистка довела, що її песни можуть бути популярні в усьому світі.

"1944"

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Пісня "1944", в якій Джамала ділиться історією своєї родини (депортації кримських татар), завоювала серця багатьох українців і зарубіжних слухачів. На поточний момент ролик з виступом артистки в фіналі "Євробачення" зібрав більше 26 мільйонів переглядів.

"Крила"

У 2018 році Джамала випустила зворушливу композицію "Крила", де вона співає про підтримку коханої людини, а також перемогу над страхами і невпевненістю.

"Заплуталась"

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Композиція "Заплуталась" вийшла в 2014 році, вона стала синглом на підтримку дебютного міні-альбому співачки Thank You.

Solo

Ця пісня була записана в 2019 році на студії в Києві під керівництвом музичного продюсера Брайана Тодда. Трек отримав сотні позитивних відгуків від колег і шанувальників артистки.

"Заманили"

В репертуарі Джамали є багато вдалих колаборацій з іншими артистами, а пісня "Заманили" Джамали і українського гурту DakhaBrakha, напевно, очолює цей список.

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Джамала: біографія

Справжнє ім'я Джамали – Сусана Алімівна Джамалдінова. Майбутня зірка сцени народилася в місті Ош, Киргизія. Своє дитинство вона провела в селі Малоріченське під Алуштою, в Криму. Батько Джамали – кримський татарин, а мати – вірменка.

Музикою Джамала займалася з самого дитинства, беручи участь в музичних конкурсах і фестивалях. Закінчила музичну школу № 1 по класу фортепіано в Алушті. Втупила до Сімферопольського музичного училища ім. П. І. Чайковського, а після – до київської Національної Музичної Академії ім. П. І. Чайковського по класу оперного вокалу, яку закінчила з червоним дипломом.

Джамала
Джамала / Фото: facebook.com/jamalaofficial

У 2009 році отримала гран-прі на конкурсі "Нова хвиля". У 2013 вийшов фільм "Поводир" – українська історична драма, в якому знялася Джамала.

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Після перемоги на "Євробаченні" Джамала стала ще популярнішою. Вона стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення", випустила не один успішний хіт і продовжує радувати шанувальників своєю творчістю.

Джамала одружена з Сеит-Бекіром Сулеймановим, у пари двоє синів.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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