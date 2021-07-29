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Джеджулу обурили слова Леус про побиття: Ганьбить моє прізвище (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 липня, 15:03
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Ведучий і шоумен також висловив надію на те, що найближчим часом Юлія стане його ексдружиною та змінить прізвище
Андрій Джеджула прокоментував скандальне інтерв'ю Юлії Леус
Андрій Джеджула прокоментував скандальне інтерв'ю Юлії Леус / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Юлія Леус давно не приховує подробиці життя з Андрієм Джеджулою. Свого чоловіка вона звинувачує в абьюзі, а напередодні розповіла, що він підсипав їй наркотик у каву.

Джеджула у своєму Instagram-профілі опублікував коротке відео, в якому заперечує слова Леус і обіцяє фоловерам невдовзі розповісти правду.

По всьому світу почалася 4-5 хвиля коронавірусу, а у нас якась чергова хвиля брудометання, жовтушності і гидот з боку Юлії Анатоліївни, сподіваюся, прізвище змінить назад на Леус, щоб моє не ганьбити, – сказав шоумен.

Він також назвав Юлію ексдружиною та пообіцяв дати більш розгорнуту відповідь на "фантазії" дружини.

Чекайте на найближчі ефіри, але цього разу вже з фактами, Юліє Анатоліївно, – закінчив Андрій Джеджула.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Юлія Леус розповіла, що Джеджула піднімав на неї руку, коли вона була вагітною, і плював в обличчя.

Юлія Леус і Андрій Джеджула із новонародженою дочкою
Юлія Леус і Андрій Джеджула із новонародженою дочкою / Фото: instagram.com/yla__yla

Крім того, вона знайшла на телефоні Андрія кілька відео з його колишньою дівчиною – на них та відображена не в кращому вигляді. Ці ролики, за словами Юлії, Джеджула зберігав, щоб у разі чого оприлюднити їх і використовувати в якості компромату.

У лютому цього року Юлія Леус і Андрій Джеджула стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Аделіна. Нещодавно ведущий заявив, що дружина не дає йому бачитися з дочкою і має намір звернутися до суду.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я боялася, що він втратить роботу, що він публічний. Я знала, що якщо я зараз кудись піду, це відразу кудись потрапить, і я людині зруйную життя. Але я думала, що він це оцінить хоча б і більше не буде так чинити. Не треба було до нього повертатися - це була найбільша помилка в моєму житті.

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