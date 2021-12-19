DZIDZIO чесно зізнався, яка жінка точно може підкорити його серце

Цього року популярний співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою. А що зараз відбувається в його особистому житті?

DZIDZIO рассказал, какой должна быть его будущая избранница / Фото: телеканал "Україна", instagram.com/dzidzio

Ведучий телеканалу "Україна" Даніель Салем розпитав зіркового детектива шоу "Маска", якою має бути його обраниця і що для DZIDZIO, який нещодавно представив свій новий фільм, є головним, при виборі дами серця.

Вона має бути мила серцю моєму. От мені достатньо, щоб я любив людину ні за що. І щоб мене любили не за мою популярність, не за мої досягнення. Знаєш, є погляд очі в очі. І впізнав людину, бо ми колись домовились. Тому я, напевно, коли таке побачу, на вухо першому тобі розкажу, – поділився із Салемом DZIDZIO.

DZIDZIO поки не поспішає заводити новий роман / Фото: instagram.com/dzidzio

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Та зараз, за словами артиста, він один і намагається більше шукати часу для себе. Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO) займається тим, що приносить йому задоволення, готує для себе і, звичайно, старанно працює.

Я став помічати дуже багато дрібних важливих речей, більше різних людей. Частіше дзвоню мамі, племінникам. Почав приділяти увагу собі. У магазин заходжу, купляю щось одягнутися, подарунки людям. Я робив також це і раніше, але я пропускав багато всього. А зараз я звернув увагу на себе, і на те, що мені подобається. Не комусь, а от що саме мені, – розповів DZIDZIO у програмі "Зірковий шлях".

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