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DZIDZIO пояснив, навіщо купив квартиру колишній дружині: "Ми любимо одне одного"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 16:02
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Михайло Хома стверджує, що з колишньою коханою – співачкою Славією – у нього хороші стосунки, та возз'єднуватися як пара вони не планують. А нещодавно артист придбав колишній дружині нове житло
DZIDZIO купив квартиру своєї колишньої дружини
DZIDZIO купив квартиру своєї колишньої дружини / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Чутки про те, що Дзідзьо і SLAVIA розлучаються, з'явилися цієї весни. Разом пара прожила 20 років, вісім з яких – у шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно.

Співак і детектив шоу "Маска" DZIDZIO в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" по буднях, зізнався, що купив колишній дружині нерухомість.

Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми одне одного любимо, поважаємо і це основне. Не тому, що це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду, – каже Михайло Хома.

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SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Однак, до її оголеним фотографій, які Славія почала виставляти нещодавно, екс-чоловік ставиться неоднозначно.

Я завжди говорив: "Я б робив по-іншому". Але це її життя, і вона має право робити як хоче, – поділився артист.

Що відомо про шлюб DZIDZIO і SLAVIA

Михайло і Ярослава познайомилися в студентські роки. Разом починали музичну кар'єру – співали в одній групі "Друзі". Але все змінилося, за словами Ярослави, після появи нового проекту – DZIDZIO.

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Як зізнавалася екс-дружина DZIDZIO, він не хотів, щоб в їхній родині були дві зірки і не підтримував її бажання бути артисткою. Також SLAVIA звинувачувала DZIDZIO в небажанні мати дітей і натякала на його зради.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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