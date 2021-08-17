Едгар Камінський в прямому ефірі зробив операцію блогерці Стужук (відео)

Софії Стужук зробили пластику носа і підтяжку повік. Особливо вразливим не рекомендуємо дивитись фото та відео в матеріалі

Софії Стужук зробили операцію в прямому ефірі / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-річна Софія Стужук розповідала своїм підписникам про те, що приймає себе такою, яка вона є. Та через деякий час дівчина вирішила себе змінити – спершу вона збільшила груди, а тепер захотіла іншу форму носа.

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Дівчина опублікувала в сторіс фото після операції і написала, що здійснила свою мрію.

Софії Стужук зробили пластику носа / Фото: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Своє обличчя Софія довірила відомому хірургу та екс-чоловіку Слави з НЕАНГЕЛІВ – Едгару Камінському. Операцію робили в прямому ефірі.

Едгар Камінський зробив операцію Софії Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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Хірург показав процес підтяжки повік і видалення з них жирової маси.

Едгар Камінський зробив операцію Софії Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Результат операції Камінський також опублікував в своєму Instagram-профілі.

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Наприкінці березня Софія Стужук збільшила собі груди. Незабаром вона розповіла фоловерам, що тепер відчуває себе "гумовою лялькою".

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Софія знову планує лягти під ніж хірурга, щоб зменшити розмір грудей, тому що, за її словами, в цілому все красиво, але все ж четвертий розмір – занадто великий.

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