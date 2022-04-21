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Єфросиніна про скандальне прохання Кіркорова звільнити Медведчука: "Пернатий індик, що ти чешеш?"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 13:57
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Маша Єфросиніна прокоментувала посаду Філіпа Кіркорова
Маша Єфросиніна розповіла про Філіпа Кіркорова
Маша Єфросиніна розповіла про Філіпа Кіркорова / Фото: Инстаграм

Маша Єфросиніна не підбирає слів, коли говорить про путінських зірок. Вже дісталося Баскову, тепер українська телеведуча висловилася про Філіпа Кіркорова, який через два місяці після початку війни порушив мовчання та попросив "звільнити" кума Путіна Віктора Медведчука.

Маша зазначила, що свого часу співак випрошував собі ролі в комедіях, які знімав "Квартал 95" і взагалі дуже часто бував в Україні.

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Адже українці дарують любов по-справжньому. Тож так і боляче! Ти пернатий індик, що ти чешеш? Яке до біса звільните Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули маразматичний газ. Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, мудак. Що з вами люди відбувається? – сказала телеведуча в інтерв'ю Наталі Мосійчук

/ Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пошкодувала про свою дружбу з російським поп-королем Філіпом Кіркоровим після його слів на підтримку Оксани Марченко та зрадника України Віктора Медведчука.

Еліна Пелешенко
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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