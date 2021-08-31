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Єфросиніна з чоловіком святкують річницю весілля: ніжне фото пари

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
31 серпня, 11:09
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Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв разом вже 18 років. На честь важливої дати зірка поділилася ніжним знімком в своєму Instagram
Маша Єфросиніна з чоловіком святкують 18 років шлюбу
Маша Єфросиніна з чоловіком святкують 18 років шлюбу / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пара одружилася в серпні 2003 року. Маша свій шлюб з Тимуром називає історією великої дружби і часто зізнається чоловіку в коханні.

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Сьогодні Єфросиніна опублікувала в соцмережі чорно-білу світлину, на якій вони з Хромаєвим зображені під час танцю.

Всі папери, залізяки, камені позаду... З бірюзою, my love, – написала в пості ведуча.

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Єфросиніна зустріла свого майбутнього чоловіка в Ялті на набережній – вони буквально зіткнулися один з одним біля кіоску. Пізніше ведуча зізналася, що на момент зустрічі з Тимуром вона була розчарована в чоловіках.

Тимура я як раз зустріла в момент душевної травми. У свої двадцять два розчарувалася в чоловіках і зовсім не збиралася найближчим часом будувати нові стосунки, тому так дзвінко відреагувала на його увагу, – зізналася в інтерв'ю телезірка.

Весілля Маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва / Скріншот з відео

Раніше, згадуючи своє весілля, Маша розповідала:

У мене було найказковіше весілля: з лезгинкою та українськими піснями. З градом і сонцем, з голубами, з сукнею, яку потрібно було розстібати 40 хвилин, щоб сходити по нужді.

Весілля Маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва / Скріншот з відео
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Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв виховують двох дітей – дочку Нану і сина Олександра.

Про найгучніші весілля зірок дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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