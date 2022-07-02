Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" виправдався за невиплату гонорару режисеру: подробиці скандалу

Микола Федосенков поділився неприємним досвідом, який він отримав під час співпраці з "Дизель Студіо". Хлопець виявився не одним, кого спіткала скрутна ситуація. Що ж відповів на такі зізнання Крутоголов – дивіться далі

Єгор Крутоголов відреагував на викриття "Дизель Студіо" Миколою Федосенковим / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями молодий режисер Микола Федосенков розповів у Мережі про неприємну ситуацію, яка склалась під час його співпраці з "Дизель Студіо". Хлопець каже, що його "кинули на гроші". За свою роботу він так і не отримав обіцяний гонорар. Режисер писав керівництву з цього приводу. Однак відповіді не отримав.

Зазначимо, Микола працював на "Дизель Студіо" 10 місяців. Спочатку він був реквізитором, а потім йому запропонували перейти на посаду контентмейкера ТікТок "Дизель".

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Федосенков зазначив, що у компанії був час до 23 червня, аби виплатити йому усю заборгованість. У разі не виплати – він мав розповісти про інцидент публіці, що, власне, і сталось.

На цей скандал вже відреагували у Мережі. Зокрема, обурена акторка Ксенія Мішина запитала, чи "такі вчинки "Дизель Студіо" проводяться через літеру Z в логотипі?".

Реакція Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instastories

Реакція Єгора Крутоголова

Після розголосу актор "Дизель шоу" написав свою версію скандалу в Instagram. Як зазначив Крутоголов, йому не подобалось, як Федосенков виконує свою роботу. За словами Єгора, він навіть кричав на Миколу і хотів його звільнити. Але, яка каже Крутоголов, він дав шанс хлопцю і запропонував йому спробувати себе в іншій творчій області – монтаж мемі для Інтернету.

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Він зробив декілька роликів, щось ще знімав, а потім почалося повномасштабне вторгнення і нам було (й досі є) не до приколюшек. Через деякий час він запросив за ці ролики суму, яка не відповідала ринковим цінам за подібну роботу, та й можливості студії підчас війни обмежені, бо ми не даємо концертів та нічого не знімаємо й намагаємося якось акумулювати і направляти кошти на потреби ЗСУ (у вигляді автомобілів), – написав актор.

Далі Єгор написав, що Федосенков "почав шантажувати" тим, що "в разі невиконання його умов, він розмістить пост, який буде для компанії антипіаром".

На що мої партнери відповіли, що ми не ведемо переговорів з шантажистами. Але я попросив все ж таки заплатити йому 50% від запрошеної суми, бо зараз тяжкі часи для всіх. Він її отримав, а наступного дня розмістив свій пост, – додав актор.

Також Крутоголов і висловився щодо Ксенії Мішиної, яка стала на захист потерпілого режисера:

Ксенія Мішина нас порівняла з рашистами через наявність літери Z в назві компанії. Мені особливо від неї прикро і огидно чути про такі порівняння, бо ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами, та й крім того, вона мені особисто так подобалася. До цього моменту.

А як же інші потерпілі?

Відвертий пост Миколи Федосенкова у Мережі про невиплату прокоментували й інші люди, які працювали на "Дизель Студіо" та стикнулись з подібними ситуаціями.

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Настя Бугера також пережила таку несправедливість. Проте після першого місяця роботи вона пішла звідти.

Скріншот Instastories

В мене і не в воєнний час така історія! Але після першого місяця я послала Олексія в кабінеті особисто! Та з радістю долучусь до такої акції! Бо це не має місця в новій Україні за яку люди віддають життя, – написала дівчина під дописом режисера.

Ще Ольга Хмелевська поділилась, що і вона потрапляла у таку біду.

Скріншот Instastories

В мене подібна ситуація була з Бланарем (засновник "Дизель Студіо", – Ред.). Ще співробітників він кинув на гроші і з Нового року декілька місяців не виплачував кошти. Він максимально непорядна і гнила людина, – написала жінка.

Один з потерпілих Артем Баланюк також розповів про власний досвід:

Скріншот Instastories

Я колись теж співпрацював з "Дизель Студіо" як сценарист. І дуже добре розумію автора цього поста. Моя співпраця з ними теж виявилася не дуже приємною і в першу чергу через розрахунок за виконану роботу. Я добивався розрахунку майже рік. А звязку з керівництвом можна чекати місяцями, протираючи штани біля їхнього кабінету. І це все було ще задовго до війни, тоді в них не було "відмазок". Вони ставляться до свої працівників, як до багна, – написав чоловік.

Микола Федосенков показав скриншот повідомлення, яке йому надіслав ще одни потерпілий:

Скріншот Instastories

Не виплатили повну суму. Вимагали підписати за власним бажанням. Керівник студії дозволяє хамське спілкування з працівниками.

А ось ці заяви Єгор Крутоголов та компанія "Дизель Стуідо" так і не коментували.

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