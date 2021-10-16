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Єгор Крутоголов із Дизель шоу виправдався за расистський скандал: Ніякого злого наміру в нас немає

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 19:54
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В одному з випусків гумористичного шоу показали сцену з чорношкірим актором. Після цього український блогер записав відео, в якому звинуватив "Дизель шоу" в расизмі
Єгор Крутоголов прокоментував расистський скандал навколо "Дизель шоу"
Єгор Крутоголов прокоментував расистський скандал навколо "Дизель шоу" / Фото: Скріншот з YouTube

Художній керівник і актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов вперше прокоментував звинувачення в расизмі. Він зазначив, образити нікого не хотіли.

Те, що гумор може бути образливим для кого-то, я це не виключаю. Але повірте, ніякого злого наміру і зла в цілому в нас немає, – сказав Єгор Крутоголов журналістам "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна".

/ Фото: instagram.com/dizelmano

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З чого все почалося

За словами Віктора Вемуна, автори шоу запросили його зіграти Тараса Бульбу для серіалу Netflix, який "підгорів" і став темношкірим. Від участі в такому номері він відмовився.

Трохи пізніше в ефірі все-таки показали цей номер, але з іншим актором. Коміки висміювали нові стандарти і толерантність Netflix, жартували про темношкірих і представників ЛГБТ-спільноти.

Номер "Дизель шоу" / Скріншот з YouTube

Вемуна подивившись номер, вирішив записати відеозвернення.

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Поки з головних гумористичних сцен країни буде нестися блювотина про те, що їх колір шкіри – згорілий білий, доти таке буде нестися і на вулицях, – заявив актор і блогер у себе в Instagram.

Підтримали Віктора Вемуна багато фоловерів, а також представники шоу-бізнесу. Зокрема на проблему звернули увагу alyona alyona, Jamala і KAZKA.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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