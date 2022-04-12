Єгорова, Марченко та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників

Національне агентство з питань запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесли перших 100 осіб до реєстру держзрадників, серед них – 13 медійників

Сніжану Єгорову, Оксану Марченко та ще 98 персон внесли до списку держзрадників / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/oksana.marchenko.official

У списку держзрадників є 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 – медійників та 1 суддя. У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

З представників медіасфери до реєстру внесені:

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Кирило Вишинський

Ігор Гужва

Сніжана Єгорова

Андрій Єрмолаєв

Світлана Крюкова

Гліб Ляшенко

Оксана Марченко

Олеся Медведєва

Діана Панченко

Михайло Погребинський

Володимир Рогов

Олексій Романов

Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу в цей перелік, "Рух ЧЕСНО" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації організатори руху активно співпрацюють із правоохоронними органами та громадськими організаціями.

Скріншот: chesno.org

Раніше ми повідомляли, що Оксана Марченко залишила країну 19 лютого. Повідомлялося, що телеведуча та дружина Віктора Медведчука перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків (ймовірно, охоронців) через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.