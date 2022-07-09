Катерина Осадча присоромила Таїсію Повалій: "Продовжує співати в російських містах" (відео)

Телеведуча оприлюднила відео жительки одного з міст Владимирської області країни агресора. Співачка-зрадниця виступила перед багатотисячним натовпом

Катерина Осадча не мовчить про концерти Таїсії Повалій у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

В той час як армія окупантів п’ятий місяц завдає ракетні удари по містам України, деякі артисти й досі не тільки мовчать про війну, але й виступають перед жителями країни агресора. Так, співачка Ані Лорак нещодавно з’явилась на російському телебаченні, а згодом дала концерт на весіллі в Арменії.

В своєму Instagram телеведуча Катерина Осадча нагадала і про іншу артистку-втікачку. Українська знаменитість оприлюднила відео жительки РФ, на якому Таїсія Повалій розважає багатотисячний натовп у місті Муром, Владимирської області.

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Виступ Повалій обурив Катерину Осадчу. Скріншот: Instagram/kosadcha

На концерті перед росіянами Повалій під фонограму виконала пісню "Мама-мамочка". Судячи з опублікованого відео жителі країни-агресора не підспівували співачці, яка мовчить про війну в Україні.

До речі, мати Таїсії Повалій, Ніна Данилівна, за даними розслідування програми "Викриття" проживає у заміському котеджі біля Кільцевої траси на околиці Києва. Чи вивізла родичку до Москви – співачка не розказувала. Повалій майже нічого не публікує в соціальних мережах. Але активно виступає в РФ та відвідує світські заходи.

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Маєток Таїсії Повалій під Києвом. Скріншот: YouTube/novynylive

Раніше ми розказували, що Таїсія Повалій в компанії Газманова та Кіркорова відвідала модний показ.