Катерина Осадча втретє стала мамою: фото

У Катерини та її чоловіка, Юрія Горбунова, народився син. Це їхня друга спільна дитина. У пари є старший син Іван, який народився в 2017 році. Про вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.
Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні хлопці,- зворушливо підписала публікацію Катерина.
Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.
Менш ніж за півгодини публікація з радісною новиною набрала більше 40 тисяч лайків, а в коментарях колеги, друзі та шанувальники Катерини написали сотні привітань:
- Як? Уже? Тільки позавчора стрибала! З глузду з'їхати, ура! – залишила коментар телеведуча Маша Єфросиніна.
- Ангелик! Вітаю! – написала ведуча Леся Нікітюк.
- Як прекрасно, – зазначила модель Алла Костромічева.
- Ви неймовірні! Ми з Василиною в захваті. Кайфу від потрійного материнства і здоров'я малютку! – написала телеведуча Лідія Таран.
- Любов моя! – прокоментував Юрій Горбунов.
Раніше ми повідомляли, що вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку.
Зморив відеосюжет про зірок, які виходили заміж вагітними: