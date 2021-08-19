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Катерина Осадча втретє стала мамою: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
19 серпня, 14:06
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Телеведуча повідомила радісну новину в Instagram і показала зворушливе чорно-біле фото з пологового будинку. У коментарях її привітали колеги, друзі та шанувальники
Катя Осадча народила третю дитину
Катя Осадча народила третю дитину / Фото: instagram.com/kosadcha

У Катерини та її чоловіка, Юрія Горбунова, народився син. Це їхня друга спільна дитина. У пари є старший син Іван, який народився в 2017 році. Про вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні хлопці,- зворушливо підписала публікацію Катерина.

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Катерина Осадча та Юрій Горбунов вдруге стали батьками
Катерина Осадча та Юрій Горбунов вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

Менш ніж за півгодини публікація з радісною новиною набрала більше 40 тисяч лайків, а в коментарях колеги, друзі та шанувальники Катерини написали сотні привітань:

  • Як? Уже? Тільки позавчора стрибала! З глузду з'їхати, ура! – залишила коментар телеведуча Маша Єфросиніна.
  • Ангелик! Вітаю! – написала ведуча Леся Нікітюк.
  • Як прекрасно, – зазначила модель Алла Костромічева.
  • Ви неймовірні! Ми з Василиною в захваті. Кайфу від потрійного материнства і здоров'я малютку! – написала телеведуча Лідія Таран.
  • Любов моя! – прокоментував Юрій Горбунов.

Скріншот: Instagram
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Раніше ми повідомляли, що вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку.

Зморив відеосюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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