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Дружина Віктора Павліка про його колишню – Лору Созаєву: Боюся за себе та сина, адже вона знає, де ми живемо

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
14 грудня, 17:11
В закладинки
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Не один рік триває конфлікт між знаменитим українським співаком Віктором Павліком та його ексдружиною Ларисою Созаєвою, в якому також замішана нова дружина артиста – Катерина Репяхова
Катерина Репяхова переживає про свою безпеку через Лору Созаєву
Катерина Репяхова переживає про свою безпеку через Лору Созаєву / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

Нещодавно Віктор Павлік уперше публічно висловився стосовно конфлікту з ексдружиною та її сварок із Катериною Репяховою.

За словами Катерини, Лариса Созаєва організувала атаку ботів на рекламодавців, які співпрацюють з Репяховою в Instagram. Крім цього, виник конфлікт через квартиру, якою володіють Лариса та Віктор. А нещодавно все дійшло до особистих образ, через що Катерина подала до суду на Ларису.

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В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Катерина Репяхова розповіла, що турбується за безпеку своєї сім'ї. На наше запитання , чому Лариса Созаєва не погоджується налагодити мирні стосунки з колишнім чоловіком, Катерина не змогла відповісти прямо, проте зазначила, що спроби все залагодити були.

Мені не хочеться її оцінювати, не хочеться казати нічого зайвого. Для мене це все дивно, загадка. Коли все це було по-свіжому – я могла зрозуміти (мається на увазі смерть спільного сина Лариси та Віктора у серпні 2020 року. – Ред.). Мені було її шкода, і я в житті ніколи не подала б до суду за образи, що були рік і навіть два роки тому. Але час іде, і я розумію, що по-іншому людину не зупинити, – пояснює своє рішення Катерина.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік намагалися налагодити стосунки з Ларисою Созаєвою
Катерина Репяхова та Віктор Павлік намагалися налагодити стосунки з Ларисою Созаєвою / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

За словами Репяхової, вона переймається власною безпекою.

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Людина миритися не хоче за жодних обставин – я переживаю за себе, за свою дитину, і я не знаю, що ще цій людині спаде на думку. Я щодня гуляю з дитиною на вулиці, вона знає, де ми живемо. Я не знаю, що у неї в голові, тому я максимально скрізь б'ю в дзвони, щоб мене чули. І не так, щоб потім щось, не дай Бог, станеться і мені скажуть: "А чого ви мовчали весь цей час?" Я вже зараз кричу і говорю, що не все гаразд. Я турбуюся за своє здоров'я, свого сина та роботу, якої мене намагаються позбавити, – відверто зізналася у коментарі "Сьогодні" Катерина.

Ми зв'язалися з Ларисою Созаєвою, щоб дізнатися про її версію всього, що відбувається, але вона відмовилася коментувати нам ситуацію, пояснивши, що не дає інтерв'ю.

Зазначимо, що скандал між нинішньою та колишньою жінками Павліка спалахнув після того, як Репяхова звинуватила Созаєву в атаці ботів на свій акаунт у Мережі, назвала її своїм ворогом, а також звернулася до кіберполіції. Тоді ж Лариса записала відео, в якому промовила образливі слова про Катю.

Коротко про шлюб Павліка та Созаєвої

Лариса Созаєва та Віктор Павлік прожили у шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер у 2020 році.

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Раніше Созаєва зізнавалася, що жити з Павліком було тяжко. Щоб краще все зрозуміти, вона порекомендувала подивитися фільм "Дружина", що вийшов у 2017 році.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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