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Катерина Репяхова про ексдружину Віктора Павліка: Вона мені ніколи пише, боїться мене

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
18 грудня, 20:24
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Вже не один рік триває конфлікт Лариси Созаєвої, ексдружини знаменитого українського артиста Віктора Павліка, та його нинішньою дружиною Катериною Репяховою
Катерина Репяхова заявила, що ніколи особисто не спілкувалася з Ларисою Созаєвою – колишньою дружиною Віктора Павліка
Катерина Репяхова заявила, що ніколи особисто не спілкувалася з Ларисою Созаєвою – колишньою дружиною Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Як зазначає Катерина Репяхова, Лариса Созаєва ображається на колишнього чоловіка, свариться з ним через їхню спільну квартиру, а також публічно обзиває Катерину. Постійні з'ясування стосунків дійшли до суду – Катерина подала позов до Лариси, звинувативши її в образах. Проте суд його поки що відхилив.

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Катерина Репяхова зізналася, що особисто з Созаєвою вона ніколи не спілкується. Лариса листується виключно з Віктором.

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Вона мені ніколи не пише. Вона мене боїться, як мені здається і намагається не комунікувати. Все, що може, вона пише публічно. З Віктором Франковичем вона завжди дуже мило спілкується: "Вітенько, Вітенько", тому у Віктора завжди такий дисонанс – що відбувається у них у повідомленнях і що відбувається на публіку. Він не може повірити, що це пише одна людина, – розповіла у коментарі "Сьогодні" Катерина Репяхова.

За словами Катерини, були випадки, коли Віктор сам пропонував зустрітися втрьох і все обговорити, але Лариса завжди була проти цього.

Лариса Созаєва не хоче бачитися з новою дружиною Віктора Павліка
Лариса Созаєва не хоче бачитися з новою дружиною Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

Зазначимо, що раніше у коментарі "Сьогодні" Катерина Репяхова зазначила, що переживає про безпеку своєї сім'ї, зокрема маленького сина Міші, оскільки ексдружина Віктора "знає, де вони живуть". При цьому Катерина зазначила, що не знає, "що може спасти на думку" Ларисі.

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"Сьогодні" зв'язалися з Ларисою Созаєвою, щоб вислухати її думку стосовно цієї ситуації, проте вона повідомила нам, що не спілкується з пресою.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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