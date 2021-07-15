Катерина Репяхова поділилася милим фото сина в його перший місяць: Наше життя перевернулося

Рівно місяць тому український артист і його дружина стали батьками. Для Катерини Репяхової малюк був первістком, в той час як для 55-річного Віктора Павлика – це вже четверта дитина

Синові Катерини Репяхової виповнився місяць / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка раніше показала, як виписувалася з пологового будинку, показала шанувальникам фотографії свого сина Михайла. Сьогодні хлопчикові виповнився місяць. Зіркова мама опублікувала душевні кадри, на яких вони з татом тримають малюка за ручку.

У пості в Instagram Катерина Репяхова поділилася новинами, як змінився їхній з Віктором Павликом новонароджений син за місяць. виявилося, що хлопчик набрав 1,6 кілограма і виріс на три сантиметри.

Дорогий наш синочок! Сьогодні тобі один місяць. Місяць щастя і кохання. Наше життя перевернулося. Ми в коханні. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все. За 4 тижні ми: Виросли на 3 сантиметри. Набрали 1600 кілограмів. Любимо розглядати обличчя. Усередині намагаємося тримати голівку. Усміхаємося. Реагуємо на звуки більш чутливо, ніж кілька тижнів тому. Фокусуємо погляд на іграшці і стежимо за нею в русі. Їмо грудне молочко вже не так довго, як раніше. Раніше їв більше години, зараз час скорочується. І з нетерпінням чекаємо нових досягнень нашого Мишка, – написала Катерина Репяхова.

Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зіркові батьки вирішили, що як тільки їхньому Михайлу виповниться місяць, вони вирушать на Закарпаття відпочивати. Зараз подружжя вже прибули в Шаян.

Скріншот Instagram

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

Раніше Віктор Павлик розповів, на кого більше схожий його маленький син і чи стане він співаком.