Ексдівчина Київстонера прилетіла до Москви, але її депортували до України

Лілії Багіровій, яку цього року пограбували, потрібно було полетіти до Москви по своїх справах. Втім, в аеропорту Внуково дівчину неочікувао затримали та повідомили про заборону в’їзду.
На кордоні, вже у Внуково мене затримали на п'ять годин і потім повідомили, що через те, що я журналіст мені закритий в'їзд в Росію і Білорусь до 2026 року,- розповіла блогерша в Instastoreis.
Як з'ясувалось, причиною стали два відео, які Ліля знімала рік тому про протести у Білорусі- "Марш свободи".
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Окрім того, як повідомила Багірова, у Білорусі проти неї ще додатково відкрили кримінальну справу.
Наразі Багірову вже депортували до України через Стамбул. При посадці в літак в аеропорту у Внуково її супроводжували співробітники ФСБ.
Після повернення на батьківщину дівчина розповіла у Мережі, що разом з нею повернулися ще вісім громадян України, яких не пустили у Росію через те, що у них було "недостатньо підстав для перетину російського кордону".
Відео Багірової про Білорусь
Нагадаємо, що рік тому дівчина випустила два відео під назвою "Марш свободи". Вони набрали на YouTube близько 100 тисяс переглядів.
Зазначимо, що заборона на в'їзд в Росію та Білорусі для Лілі набула чинності ще в січні 2021 року, але про це вона дізналася лише зараз.
"Сьогодні" звернулись до Багірової за коментарем.