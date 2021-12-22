Ексдівчина Київстонера прилетіла до Москви, але її депортували до України

Українській блогерші Лілі Багіровій заборонили в’їзд на територію Росії та Білорусі до 2026 року і все через відео про протести. Детальніше – читайте нижче

Лілі Багіровій заборонили в'їзд до Росії та Білорусі. / Фото: liliya_bagirova

Лілії Багіровій, яку цього року пограбували, потрібно було полетіти до Москви по своїх справах. Втім, в аеропорту Внуково дівчину неочікувао затримали та повідомили про заборону в’їзду.

На кордоні, вже у Внуково мене затримали на п'ять годин і потім повідомили, що через те, що я журналіст мені закритий в'їзд в Росію і Білорусь до 2026 року,- розповіла блогерша в Instastoreis.

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Як з'ясувалось, причиною стали два відео, які Ліля знімала рік тому про протести у Білорусі- "Марш свободи".

Окрім того, як повідомила Багірова, у Білорусі проти неї ще додатково відкрили кримінальну справу.

Фото: instagram/liliya_bagirova

Наразі Багірову вже депортували до України через Стамбул. При посадці в літак в аеропорту у Внуково її супроводжували співробітники ФСБ.

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Після повернення на батьківщину дівчина розповіла у Мережі, що разом з нею повернулися ще вісім громадян України, яких не пустили у Росію через те, що у них було "недостатньо підстав для перетину російського кордону".

Фото: instagram/liliya_bagirova

Відео Багірової про Білорусь

Нагадаємо, що рік тому дівчина випустила два відео під назвою "Марш свободи". Вони набрали на YouTube близько 100 тисяс переглядів.

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Зазначимо, що заборона на в'їзд в Росію та Білорусі для Лілі набула чинності ще в січні 2021 року, але про це вона дізналася лише зараз.

"Сьогодні" звернулись до Багірової за коментарем.