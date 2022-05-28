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Екслідеру "Тартака" Положинському – 50 років: Можливо, стану офіцером, як мріяв

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 травня, 19:28
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Музикант Олександр Положинський став одним із перших українських артистів, які вступили до лав збройних сил України
Олександр Положинський відзначає ювілей – 50 років
Олександр Положинський відзначає ювілей – 50 років / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Сьогодні Олександру Положинському, який у лютому підписав контракт із ЗСУ, виповнюється 50 років. Свій ювілей артист планував відзначати по-іншому. Про свій вік та день народження екслідер "Тартака" поділився в Instagram.

Сьогодні мені виповнюється 50 років. І самому в це важко повірити. Я люблю поіронізувати з приводу свого віку, але зараз жодної іронії щодо цього чомусь не проситься. Ну, 50 – та й 50. Не 150, зрештою.

50 – це багато. 50 – це достобіса. Це пів століття. Це два покоління. Багатьох моїх однолітків уже немає. Багато прекрасних людей до 50 не дотягнули, не дожили. А я дожив. Так в мене склалося. І я маю стійкий намір жити далі.

Водночас Олександр зазначив, що 50 – це "дуже мало" – стільки ще він хотів би "зробити, досягти і віддати". У музиканта багато бажань, які він сподівається виконати. Крім цього, Положинський вже зіштовхнувся з деякими "віковими проблемами зі здоров'ям".

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Олександру Положинському виповнилося 50 років
Олександру Положинському виповнилося 50 років / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Але, за словами музиканта, все це є ніщо порівняно з війною, яку Росія розв'язала в нашій країні. Наразі артист продовжує захищати Україну.

Мені 50. І я – солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. В мене є форма і автомат. В мене є командири і товариші по зброї. В мене є багато нових обов’язків і трошки менше колишніх прав. Поки що я не дуже хороший солдат, але щодня я стараюся стати кращим. І стану. Можливо, навіть офіцером. Колись. Як мріяв колись.

Найкращим подарунком для Олександра, за його словами, буде переказ грошей для ЗСУ. Музикант вказав реквізити у своєму Instagram.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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