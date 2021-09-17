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Експродюсер Джамали про сканадальний розрив зі співачкою: Це було несподіваною ситуацією

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 12:19
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Нещодавно в українському шоу-бізнесі розгорівся скандал: співачка Джамала розірвала стосунки з продюсером Ігорем Тарнопольським після 11 років співпраці
Джамала і Ігор Тарнопольський
Джамала і Ігор Тарнопольський / Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/igor.tarnopolskyy

На початку вересня експродюсер Джамали заявив про маніпуляції і шантажі – співачка, не пояснивши причин, різко завершила співпрацю з ним. Про те, що творчі шляхи Джамали та Ігоря розійшлися, стало відомо, коли кліпи зірки зникли з YouTube.

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Ігор Тарнопольський поділився деталями і розповів, що робитиме далі.

З першого червня я не співпрацюю з Джамалою. Це було її рішення, вона озвучила мені його на особистій зустрічі. Для мене це було несподіваною ситуацією, тому що ми, весь час перебуваючи в роботі, розробляємо плани, у нас працює команда. Як і в будь-якому розлученні, обидві сторони десь незадоволені тим, як це було, і люди не збираються для того, щоб розходитися, – сказав Ігор Тарнопольський.

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Ігор Тарнопольський досі не знає, що стало причиною раптового розриву творчих стосунків. При цьому, вони вже працюють над тим, щоб розділити права на пісні співачки. Сама ж Джамала не коментує ситуацію.

Однак для Джамали це вже не перший скандальний розрив робочих стосунків з продюсером.

/ Фото: instagram.com/kolyadenkolena

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У 2010 році співачка завершила роботу з продюсеркою Оленою Коляденко. Як писали журналісти, посилаючись на близьке оточення співачки, після перемоги на "Новій хвилі-2009", Джамала начебто стала зверхньо поводитися з Оленою і відмовлялася співати запропонований нею репертуар. За словами співачки, причиною припинення роботи з продюсеркою тоді стала її пропозиція виконувати пісні російською мовою і записувати дуети з російськими артистами.

Безумовно, популярність важлива для будь-якого продюсера і виконавця, і для мене в тому числі. Але досягати цього я хотіла б іншими методам, – сказала тоді Джамала.

Дивіться докладніше про скандал Джамали з експродюсером та інші новини про зірок в новому випуску "Зіркового шляху":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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