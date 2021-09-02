Експродюсер Джамали заявив про маніпуляцію і шантаж: Ми більше не співпрацюємо

Здається, в шоубізнесі назріває новий скандал. Уже експродюсер Джамали Ігор Тарнопольський заявив, що артистка припинила з ним співпрацю, не пояснюючи причину

Ігор Тарнопольський і Джамала більше не співпрацюють / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Днями всі стали обговорювати зникнення кліпів Джамали на її офіційному YouTube-каналі. ЗМІ пов'язали це з тим, що Ігор Тарнопольський, тепер уже експродюсер артистки, нібито приховав або видалив всі відео. Однак це не так.

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Публічно ні Джамала, ні Тарнопольський не повідомляли про припинення співпраці, а представники артистки відмовлялися коментувати ситуацію. Пізніше з'ясувалося, що Джамала і Ігор, які працювали разом 11 років, не співпрацюють уже протягом трьох місяців. Про це Тарнопольський повідомив в інтерв'ю виданню СЛУХ.

Як стверджує продюсер і директор Enjoy! Records, Джамала припинила співпрацювати з ним без пояснень причин і зараз не хоче навіть зустрічатися з ним особисто.

Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія, – сказав Тарнопольський.

На YouTube-каналі Джамали зникли всі її нові кліпи / Фото: instagram.com/jamalajaaa

За словами Тарнопольського, він готовий розв'язати проблему мирним шляхом, а повідомлення про те, що нібито він видалив або приховав всі відео з каналу артистки, продюсер називає "маніпуляцією".

Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері – це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися, – пояснив Тарнопольський.

Що буде з кліпами і чому вони зникли?

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За словами продюсера, кліпи на каналі Джамали зникли з тієї причини, що були обмежені права доступу в зв'язку з верифікацією авторів. Авторами в даному випадку виступає багато людей, тобто абсолютно всі, хто брав участі у створенні кліпів – саме вони повинні дати згоду на передачу авторських прав.

За словами продюсера, лише нещодавно "були виявили прогалини в пакеті документів на відеороботи" і зараз ці проблеми розв'язуються.

Зазначимо також, що права на пісні та кліпи Джамали належать Enjoy! Records.

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Дивіться інтерв'ю Джамали в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":