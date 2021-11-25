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Екссоліст Quest Pistols Антон Савлєпов та його дружина Ірина Горбачова стали парою року в Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 14:44
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Уперше про романтичний зв'язок між артистами заговорили в 2020 році. Вже через рік стосунків Антон та Ірина таємно одружилися
Ірина Горбачова та соліст гурту "Агонь" Антон Савлєпов стали парою року в Росії.
Ірина Горбачова та соліст гурту "Агонь" Антон Савлєпов стали парою року в Росії. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Фронтмен українського гурту "Агонь" Антон Савлєпов зі своєю дружиною, акторкою Іриною Горбачовою перемогли у номінації "Пара року" за версією російського журналу "ОК". Співак на церемонії нагородження, що проходила в Москві, не з'явився.

До речі, нещодавно українська артистка Ганна Трінчер оголосила про заручини з блогером Олександром Волошином. Дівчина також розповіла про те, як на це відреагували її близькі.

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Тож Ірина прийшла забрати нагороду сама. Вона розповіла, що її "чоловік не зміг бути присутнім з поважної причини", про це пише "ОК".

Зазначимо, що подія відбувала в рамках шостої церемонії нагородження "Більше ніж зірки".

Під час вручення статуетки Горбачова розповіла, що в стосунках з Антоном хоче і надалі допомагати коханому, лікувати його та нести радість.

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Я зрозуміла, що люди у стосунках лікують одне одного. І якщо союзи органічні, люди це відчувають. Мені приємно, що ви щось таке відчули. Я не знаю, як буде далі. Але хотілося б одне одного у стосунках любити, допомагати один одному, лікувати, нести радість та щастя, – сказала артистка.

За словами Ірини, зараз люди живуть в час, коли "чоловікам не потрібні жінки і навпаки". На думку зірки, кожен навчився самостійно вирішувати свої проблеми і не потребує допомоги партнера.

Зараз дуже цікавий час і не зовсім зрозуміло, як бути. Нині чоловік може бути сам по собі спокійно. Йому насправді не потрібна жінка. Так само, як і жінці, по суті, не потрібен чоловік, – додала переможниця номінації "Пара року".

Горбачова та Савлєпов одружилися влітку 2021 року.
Горбачова та Савлєпов одружилися влітку 2021 року. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

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Коротко про пару

Антон познайомився з Іриною на зйомках його кліпу ще кілька років тому. Торік стало відомо про їхній роман.

А вже влітку 2021 року екссоліст Quest Pistols одружився з акторкою. Пара не розкривали подробиці торжества, однак фото з важливої події вони все ж таки публікували в Мережі.

Акторка та співак познайомились на зйомках кліпу.
Акторка та співак познайомились на зйомках кліпу. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Сама ж Ірина зізнавалась, що вони з Антоном не хотіли влаштовувати велике свято, тому на весілля покликали лише найближчих друзів.

До речі, це не першій шлюб для пари. У березні 2015 року Горбачова вийшла заміж за актора Григорія Калініна, однак через три роки вони розлучилися, а Антон з 2016 року був одружений з дизайнеркою Юлією, проте у 2020-му їхній шлюб розпався.

Нагадаємо, Антон Савлєпов – екссоліст гурту Quest Pistols, учасник гурту "Агонь". Займається йогою, вегетаріанець та цікавиться езотерикою.

Ірина Горбачова – російська акторка театру та кіно. Родом з Маріуполя. В дев'ять років переїхала у Підмосков'я. Відома завдяки проєктам: "Чіки", "Я худну", "Історія одного призначення".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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