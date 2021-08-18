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Екссоліст Quest Pistols Антон Савлєпов таємно одружився з відомою російською актрисою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
18 серпня, 16:49
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Пара не розкривала подробиці свого весілля, хоча вже давно повідомили світу про свої стосунки. Їхні романтичні фото все частіше з'являлися в соцмережах
Антон Савлепов та Ірина Горбачова одружилися
Антон Савлепов та Ірина Горбачова одружилися / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Соліст гурту АГОНЬ пов'язав себе узами шлюбу з актрисою Іриною Горбачовою. Пара офіційно підтвердила це в YouTube -програмі "А поговорить?"

Я, насправді, все дуже нерозумно це зробив. Я по телефону сказав: "Слухай, давай, напевно, коли повернемося до Києва, можемо одружитися? І Іра така: "Це що, ти зараз пропозицію робиш?" І я такий: "Це що, я пропозицію зараз роблю?" – поділився Антон.

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Ірина Горбачова і Антон Савлепов
Ірина Горбачова і Антон Савлепов / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

За словами Антона, вже після розмови він зрозумів, що все повинно було статися небагато інакше.

А потім я зрозумів, що не врахував іншої людини. Тобто, для мене це може бути простіше, але, можливо, для іншої людини, особливо якщо це дівчина, яка все тонко відчуває, емоційна, їй потрібна така пам'ять про цей момент, це повинно була бути подія, – пояснив Савлєпов.

Раніше Ірина Горбачова опублікувала публікацію в Instagram. На фото і відео вона з друзями і Антоном літають на повітряній кулі в Каппадокії, Туреччина. Уже тоді фанати здогадалися, що Савлєпов і Горбачова одружилися.

(Щоб переглянути всі фото і відео, гортайте публікацію праворуч)

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Ірина зізналася, що вони з Антоном не хотіли влаштовувати велике торжество, тому на весілля покликали лише найближчих друзів.

Ірина часто приїжджає до Антона до Києва. Сама актриса проживає і працює в Москві. Вона стала популярна завдяки кільком проєктам, зокрема серіал "Чікі".

Не тільки Антон та Ірина нещодавно зіграли весілля:

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Дивіться відео про весільні букети зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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