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Екс-солістка Artik & Asti Анна Дзюба спалила спогади про гурт – уривок сольного кліпу співачки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 18:15
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Анна робить перші кроки як самостійний артист. Вона опублікувала тизер свого сольного кліпу, прем'єра якого незабаром відбудеться
Анна Дзюба опублікувала тизер свого сольного кліпу
Анна Дзюба опублікувала тизер свого сольного кліпу / Фото: instagram.com/astiselfmade/, Скриншот из YouTube/ANNA ASTI

Шанувальники гурту Artik & Asti, яким полюбився голос Дзюби, у передчутті її нової творчості. Поки продюсер та учасник дуету Артем Умріхін готується представити нову солістку, співачка опублікувала тизер свого кліпу

Ну, друзі, я знову з вами. Хочу запропонувати вам розпочати цей шлях та пройти його разом зі мною. Незабаром відбудеться прем'єра. Сподіваюся, що мої пісні по-новому запалять яскравий вогонь у ваших серцях, – звернулася виконавиця до фанатів.

Цікаво, що зірка не стала міняти псевдонім, як багато хто очікував,, а просто додала до нього своє ім'я – тепер вона Anna Asti.

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В уривку кліпу співачка символічно спалює паперовий лист із назвою та текстом головного хіта гурту Artik & Asti "Сумний денс". Шанувальники сприйняли це як прощання з минулим "розділом" у її творчості. До того ж, на це натякають рядки з нової пісні:

Щоб воскреснути – треба спалити, – співає Анна.

А ось назву нового треку, як і дату прем'єри, артистка поки що не називає.

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Чому розпався дует Artik&Asti?

Плітки про це ходили давно. У Мережі неодноразово обговорювали можливі скандальні версії, але всі припущення виявилися помилковими. Учасники просто вирішили окремо займатися творчістю, як заявив після новини про припинення дуету Артем Умріхін.

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