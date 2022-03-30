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Екссолістки НЕАНГЕЛІВ помирилися після гучного скандалу: потрібно підтримувати одне одного

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 14:16
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У листопаді минулого року Віка Сміюха та Слава Камінська публічно стали з'ясовувати стосунки, розповідаючи про закулісне життя гурту НЕАНГЕЛІВ
Слава Камінська розповіла про примирення з Вікою Сміюхою
Слава Камінська розповіла про примирення з Вікою Сміюхою / Фото: Инстаграм

Війна змусила всіх переосмислити своє життя. І тепер у всіх свої інші цінності. Віка та Слава вирішили забути старі образи, бо зрозуміли – це зараз все не важливо. Ініціатором налагодити стосунки стала Камінська. Про це вона розповіла в інтерв'ю Слава+.

"Я написала її сестрі, її батькам у перші три дні. Я ж не тварюка. Ми зараз спілкуємося. Я і Віці телефонувала, проте більше спілкуюся з її сестрою. То взагалі були не проблеми – проблеми зараз почалися. Потрібно підтримувати одне одного", – каже співачка.

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Слава розповіла, що зараз Віка перебуває у Польщі разом зі своєю родиною.

"Віка довго не виїжджала з Києва, потім насилу вивезла з Харкова батьків", – розповіла Камінська.

Нагадаємо, скандал між екссолістками НЕАНГЕЛІВ розпочався з того, що Віка Сміюха розрізала торт із зображенням Слави та виклала відео у Мережу. Камінська розкритикувала вчинок Вікі. Пізніше Сміюха дала кілька інтерв'ю та розповіла, що 15 років страждала від булінгу в групі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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