Ексчоловік Ані Лорак вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю дівчиною (фото)

Якийсь час в Мережі обговорювали розставання Мурата і Лілії, але це все виявилося чутками. Пара разом відвідала весілля друзів

Ексчоловік Ані Лорак вийшов у світ своєю дівчиною Лілією / Фото: instagram.com/muratnalca

Ексчоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вперше за довгий час опублікував нове фото зі своєю дівчиною Лілією. Востаннє пара ділилася спільними знімками ще взимку, але потім у Мережі ходили чутки про розставання Лілії та Мурата. Вони їх не підтверджували, але й не спростовували.

Пара разом вперше за довгий час вийшла в світ. Мурат і Лілія відвідали весілля друзів. У себе в InstaStories Мурат поділився фото з коханою.

До слова, чутки про розставання Лілії та Мурата з'явилися після спільних фото і відео бізнесмена з Ані Лорак.

Чому в Мережі говорили, що Ані Лорак повернулася до колишнього чоловіка:

В цьому році Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружжя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією / Фото: Instagram

Потім в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

Трохи пізніше Мурат відвідав концерт Ані Лорак в одному із заміських комплексів Москви. Раніше бізнесмена після розлучення зі співачкою не помічали на концертах ексдружини.

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті:

Інші новини по темі: