Ексчоловік Ані Лорак одружується: що відомо про його кохану

Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй дівчині Лілії. Пара зустрічається вже більше року. Їх помічали разом на відпочинку в Одесі. Минулого року вони вперше з'явилися разом на публіці

Що відомо про наречену Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Незважаючи на всі чутки про возз'єднання з Ані Лорак, Мурат все-таки знайшов нове щастя і покликав під вінець дівчину на ім'я Лілія. У нашому матеріалі дізнайтеся більше про майбутню дружину Мурата Налчаджиоглу.

Відомо що дівчині 25 років. З Муратом вони зустрічаються вже більше року. Пару бачили разом на відпочинку, а минулого року Налчаджиоглу вперше представив свою обраницю на одному із заходів.

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Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною / Фото: vklybe.tv/kiev

У Instagram зазначено, що дівчина працює візажисткою. У соцмережі Лілія публікує фото з салону краси.

Лілія, наречена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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У Лілії також є маленька дочка – дівчинку звуть Олександра, і вона, як пишуть підписники дівчини, як дві краплі води схожа на свою матір.

Наречена Мурата Налчаджиоглу, Лілія, з дочкою Олександрою / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В Instagram Лілії постить фото з повсякденного життя, а також кадри з подорожей. Часто – з Турції, звідки родом ексчоловік Ані Лорак.

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Наречена ексчоловіка Ані Лорак любить подорожувати / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Відомо що Лілія і Мурат розлучалися на деякий час, але пізніше пара знову почала зустрічатися. І вже зараз Лілія отримала від коханого заповітну каблучка і пропозицію вийти заміж. Радісною новина дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Ексчоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії / Фото: скриншот

Чому ходили чутки про возз'єднання Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу

Здогадки про те, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу разом, не підтвердилися. Але раніше шанувальники думали, що експодружжя помирилося. Ось кілька причин:

Цього року Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві . Через деякий час експодужжя разом відвідало вечірку Філіпа Кіркорова.

. Через деякий час експодужжя разом відвідало вечірку Філіпа Кіркорова. Потім в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Туреччині. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

Трохи пізніше Мурат відвідав концерт Ані Лорак в одному із заміських комплексів Москви. Раніше бізнесмена після розлучення зі співачкою не помічали на концертах ексдружини.

Ані Лорак с колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті: