Ексчоловік Ірини Білик після розлучення зі співачкою кардинально змінив імідж (фото)

Українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, тепер офіційно не кілька . Після змін в особистому житті, вже ексчоловік співачки, вирішив змінити імідж.
Аслан підстригся "під нуль". У себе в InstaStories режисер опублікував нові фото.
Обнулився, – коротко підписав знімок екс-чоловік Ірини Білик
Ось так Аслан Ахмадов виглядав до зміни іміджу.
Розлучення Ірини Білик і Аслана Ахмадова:
Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим , який є батьком її другої дитини. Співачка виступила ініціатором розлучення , тому що режисер не приїжджав до неї і синові Тебріз вже рік на той момент. Життя на дві країни дала тріщину у відносинах.
В той же час Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і допускає, що у неї самої незабаром можуть виникнути відносини. У будь-якому випадку артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.
Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":
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