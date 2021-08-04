Ексчоловік Ірини Білик після розлучення зі співачкою кардинально змінив імідж (фото)

Ірина Білик вийшла заміж за Аслана Ахмадова в березні 2015 року. Деякий час вони приховували свої стосунки і заявили про них публічно, коли у них народився син Тебріз

Ексчоловік Ірини Білик поголився налисо / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, тепер офіційно не кілька . Після змін в особистому житті, вже ексчоловік співачки, вирішив змінити імідж.

Аслан підстригся "під нуль". У себе в InstaStories режисер опублікував нові фото.

Обнулився, – коротко підписав знімок екс-чоловік Ірини Білик

Ось так Аслан Ахмадов виглядав до зміни іміджу.

Ексчоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Розлучення Ірини Білик і Аслана Ахмадова:

Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим , який є батьком її другої дитини. Співачка виступила ініціатором розлучення , тому що режисер не приїжджав до неї і синові Тебріз вже рік на той момент. Життя на дві країни дала тріщину у відносинах.

В той же час Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і допускає, що у неї самої незабаром можуть виникнути відносини. У будь-якому випадку артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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