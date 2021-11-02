Ексчоловік Лорак відпочиває у Буковелі з нареченою та донькою (фото)

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу вирушив на відпочинок із донькою Софією та своєю нареченою Лілією

Колишній чоловік Ані Лорак показав нові фото з донькою та нареченою / Фото: instagram.com/muratnalca

10-річна Софія, яка живе з мамою у Москві, продовжує проводити час із батьком в Україні . Мурат Налчаджіоглу ділиться в InstaStories фото з першого сімейного відпочинку в Буковелі.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Не забуває Мурат публікувати спільне селфі і зі своєю нареченою Лілією.

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Скріншот: Instagram

До речі, Лілія у себе в Instagram теж активно ділиться фото із відпочинку. Схоже, нареченій Мурата вдалося знайти стосунки з його донькою.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу місяць тому зробив пропозицію своєї коханої Лілії. Про стосунки пари майже немає інформації. Відомо що Мурат та Лілія почали зустрічатися у червні минулого року . Дівчина працює візажистом у столиці, має доньку від попередніх стосунків.

Певний час ходили чутки про розрив пари. Лілія і Мурат видалили спільні фото, оскільки бізнесмена все частіше помічали в компанії Ані Лорак.

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