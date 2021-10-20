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Ексдружина DZIDZIO прийшла на прем'єру його фільму "Де гроші"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 жовтня, 10:57
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Вчора в Києві відбувся допрем'єрний показ квест-комедії DZIDZIO "Де гроші". Співак не тільки зіграв одну з головних ролей, але і став режисером-постановником картини
/ Фото: instagram.com/slavia_official

Серед гостей допрем'єрного показу була і ексдружина DZIDZIO співачка SLAVIA. Пара розлучилася мирно, поява співачки на заході тому доказ.

Ексдружина співака у себе в Instagram поділилася фото з допрем'єрного показу комедії.

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Скріншот: Instagram

Що відомо про шлюб DZIDZIO і SLAVIA

Михайло і Ярослава познайомилися в студентські роки. Разом починали музичну кар'єру – співали в одній групі "Друзі". Але все змінилося, за словами Ярослави, після появи нового проєкту – DZIDZIO.

DZIDZIO та SLAVIA
DZIDZIO та SLAVIA / Фото: Instagram

Як зізнавалася ексдружина DZIDZIO, він не хотів, щоб в їхній родині були дві зірки і не підтримував її бажання бути артисткою. Також SLAVIA звинувачувала DZIDZIO в небажанні мати дітей і натякала на його зради.

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Чутки про те, що Дзідзьо і SLAVIA розлучаються , з'явилися цієї весни. Разом пара прожила 20 років, вісім з яких – в шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно .

DZIDZIO в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" по буднях, зізнався, що купив колишній дружині нерухомість .

Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми друг одного любимо, поважаємо і це головне. Чи не тому, що це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славії не говорив і не буду, – зазначив Михайло Хома в інтерв'ю.

Про що комедія "Де гроші"

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на звільнення одного з-під арешту, влаштовується працювати до старої господині таємничого будинку-квесту. Міша не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Все в цьому будинку шукають гроші.

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Подивитися комедію можна буде вже з 21 жовтня в кіно

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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