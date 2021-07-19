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Екс-дружина DZIDZIO заявила про тиск з боку співака: Руки від таких слів опускаються

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 12:38
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DZIDZIO розлучається з дружиною через 20 років відносин. Ярослава Хома розповіла, які зараз у неї стосунки зі співаком
Ексдружина Дзідзьо розповіла про стосунки зі співаком зараз
Ексдружина Дзідзьо розповіла про стосунки зі співаком зараз / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Шлюборозлучний процес DZIDZIO – в самому розпалі . Разом зі своєю дружиною Ярославою (співачка SLAVIA) артист прожив 20 років, вісім з яких – в шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно. При цьому в новому своєму інтерв'ю ексдружина артиста зізналася, що все рідше спілкується з DZIDZIO і відчуває психологічний тиск з боку співака.

"Я відчуваю певний тиск психологічний. Коли ділюся своїми ідеями, він починає розповідати, як це важко втілювати." Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього ... "- каже мені в такому дусі. І це пригнічує, обламує крила. Руки від таких слів опускаються, зароджуються сумніви. А я хочу робити впевнено то, що люблю ", – сказала Ярослава в інтерв'ю виданню "Факти".

DZIDZIO та SLAVIA
DZIDZIO та SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Нагадаємо, нещодавно Ярослава зізналася, що заради ексчоловіка відмовилася від участі в одному з популярних талант-шоу.

"Я в тренувальний табір пройшла, а потім провалювала виступу свідомо, тому що розуміла, що він цього не схвалить", – розповіла ексдружина співака.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA для програми "Зірковий шлях":

Раніше DZIDZIO розповів, як розділить майно з ексдружиною.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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