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Екс-дружина Остапчука порівняла його з Путіним: "Це людина з розладом особистості"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 липня, 13:29
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Скандал телеведучого та його колишньої дружини ніяк не вщухає. Олена Войченко зробила серйозну заяву про батька своїх дітей та заявила про погрози з його боку
Олена Войченко заявила про психічну проблемах Володимира Остапчука
Олена Войченко заявила про психічну проблемах Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Колишнє подружжя ніяк не може налагодити стосунки між собою. Володимир Остапчук наполягає, що Олена Войченко просто мститься йому за особисті образи і тому не дає бачитися з дітьми. Водночас, екс-дружина телеведучого запевнять, що це не так.

У інтерв'ю Аліні Доротюк Олена заявила, що регулярно стикається з агресією з боку колишнього чоловіка. За словами Войченка, Остапчук має психологічні проблеми, які мають такі наслідки.

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Це людина з розладом особистості. І не помічати це просто неможливо, – заявила Олена.

Як запевняє екс-дружина телеведучого, у нього яскраво виражена психопатія. Олена навіть порівняла батька своїх дітей із кривавим російським диктатором.

Яскравий приклад – Путін. Ось він впевнений, що може так робити, але якщо йому сказати неприємне слово не можна. це жахливе порівняння, але це так. Щодо діагнозу я впевнена, бо я була присутня в кабінеті лікаря коли йому казали, що така проблема є. Записи в історії хвороби, я гадаю, немає. Хоча короткий курс лікування був, – Заявила Войченко.

Також екс-дружина телеведучого додала, що ніяк не перешкоджає спілкуванню Остапчука з дітьми. За її словами, шоумен сам не виявляє ініціативи. Як каже Олена, навіть після від'їзду за кордон вона підтримувала зв'язок із чоловіком, але він продовжував вимагати її повернутися.

Він прямим текстом хотів мені смерті, довго озвучував, що не потрібно було вивозити дітей і вони були у безпеці у бомбосховищі. Після того як мене послали п'ять разів, я зробила те саме. І після цього він образився і днів 20 не дзвонив, – розповіла Олена.

Нагадаємо, Володимир Остапчук разом із телеканалом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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