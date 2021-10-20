Рік тому Лариса Созаєва і її ексчоловік Віктор Павлік пережили трагедію – помер їхній син, 21-річний Павло. До і після смерті сина у пари були не найкращі стосунки – Созаєва публічно сварилася з новою дружиною Павліка, 27-річною Катериною Репяховою.
Нещодавно скандал відновився. Деякий час назад Віктор обіцяв Ларисі виплатити гроші за квартиру, куплену в кредит, в якій і проживає Созаєва. Жінка розповіла, що її виганяють з житла.
Схоже, що доля їй посміхнулася і подарувала нову людину і підтримку. У Facebook Созаєва написала про те, що в її житті з'явився чоловік, з яким вона "спілкується, ходить в кіно і п'є чай на кухні". Також він пропонує їй переїхати до нього.
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Пів року тому в моїй квартирі пролунав дзвінок. Я відкрила двері і на порозі з'явився людина в медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його і пішов. Там були суші! Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, в театр і кіно, пити чай на кухні. Інтелігентна, ввічлива, вихована людина. У нас ніколи не було інтимних стосунків. Просто дорога своїм ставленням для мене людина, яку дуже поважаю, – пише Созаєва.
За словами Лариси, в зв'язку зі ситуацією, що склалася, чоловік запропонував їй переїхати до нього.
Абсолютно чоловічий вчинок! Я знаю, що ти це прочитаєш, і я хочу про це розповісти! Хочу, щоб всі, хто читають це, знали, що є люди і вчинки. Що такі як ти – є! Чоловіки з великої літери! – пише Лариса.
У коментарях підписниці Лариси пораділи за неї і побажали щастя:
- Настає біла смуга!
- Успіхів!
- Браво! Приємно, що такі чоловіки є!
- Щиро рада, бажаю вам щастя!
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