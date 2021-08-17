Екс-дружину DZIDZIO звинувачують у фейковий розлученні: Чого не зробиш заради слави!

У коментарях до посту Дзідзьо про нове житло Slavia подякувала йому за подарунок – ймовірно, співак залишив нерухомість колишній дружині.
У своєму Instagram-профілі Ярослава (справжнє ім'я Slavia) опублікувала фото, зроблене на території того самого житлового комплексу, де Михайло Хома купив апартаменти.
У коментарях підписники Slavia одразу засипали її запитаннями про те, чи не вигадкою було її розлучення з Дзідзьо.
- "Це ж нове житло Михайла"
- "Мабуть він їй залишив після розлучення"
- "Виходить, що розлучення – фейк"
- "Я так зрозуміла, що розлучення – це піар?"
- "Славія, щось коментуйте щодо примирення з Дзідзьо. Зрозумійте, багато хто сприйняв вашу позицію... Нам цікаво"
- "Так, що не зробиш заради слави – навіть розлучення придумаєш! Жах"
Славія поки не реагує на звинувачення підписників, як і DZIDIO.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA для програми "Зірковий шлях":
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