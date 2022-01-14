Ексучасниця Artik&Asti Ганна Дзюба випустила першу сольну пісню: фани у захваті

У листопаді минулого року на шанувальників дуету Artik&Asti чекав неприємний сюрприз – артисти оголосили про розпад гурту. Ганна Дзюба пішла у сольне плавання. І сьогодні вона представляє свій перший трек

Анна Дзюба з Artik&Asti випустила першу сольну пісню / Фото: instagram.com/astiselfmade/

Ганна Дзюба, яка після розпаду гурту виступає під псевдонімом ANNA ASTI, свою нову пісню назвала досить символічно – "Фенікс". У всіх міфах, казках та легендах птах фенікс уособлює воскресіння, адже тільки у нього є неймовірна здатність – згоряти вщент і відроджуватися з попелу.

Лети, моє перше дітище високо-високо, торкнися сердець мільйонів людей! У це відео вкладено стільки віри, таланту та любові всіх людей, які працювали зі мною, тих, хто мене підтримав, коли я цього потребувала! У ньому стільки почуттів та переживань, що краще подивитися, ніж описати словами, – пише про свій новий трек Ганна Дзюба у Instagram.

А тепер – слухаємо пісню та дивимося кліп:

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А що ж кажуть шанувальники Ганни про довгоочікувану прем'єру?

Як довго ми цього чекали і мучилися від фантастично прекрасних тизерів.

Мені дуже сподобалося, глибокий зміст. Я люблю пісні зі змістом.

Аж мурашки шкірою, так гарно!

Кожен бачить свій біль у цих словах!

Скріншот: YouTube

До речі, нещодавно Ганна розповіла, чому насправді розпався гурт Artik&Asti. Нагадємо, що усі права на старі хіти належать засновнику Artik & Asti та його ж учаснику Артему Умріхіну