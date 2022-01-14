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Ексучасниця Artik&Asti Ганна Дзюба випустила першу сольну пісню: фани у захваті

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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14 січня, 10:48
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У листопаді минулого року на шанувальників дуету Artik&Asti чекав неприємний сюрприз – артисти оголосили про розпад гурту. Ганна Дзюба пішла у сольне плавання. І сьогодні вона представляє свій перший трек
Анна Дзюба з Artik&Asti випустила першу сольну пісню
Анна Дзюба з Artik&Asti випустила першу сольну пісню / Фото: instagram.com/astiselfmade/

Ганна Дзюба, яка після розпаду гурту виступає під псевдонімом ANNA ASTI, свою нову пісню назвала досить символічно – "Фенікс". У всіх міфах, казках та легендах птах фенікс уособлює воскресіння, адже тільки у нього є неймовірна здатність – згоряти вщент і відроджуватися з попелу.

Лети, моє перше дітище високо-високо, торкнися сердець мільйонів людей! У це відео вкладено стільки віри, таланту та любові всіх людей, які працювали зі мною, тих, хто мене підтримав, коли я цього потребувала! У ньому стільки почуттів та переживань, що краще подивитися, ніж описати словами, – пише про свій новий трек Ганна Дзюба у Instagram.

А тепер – слухаємо пісню та дивимося кліп:

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А що ж кажуть шанувальники Ганни про довгоочікувану прем'єру?

  • Як довго ми цього чекали і мучилися від фантастично прекрасних тизерів.
  • Мені дуже сподобалося, глибокий зміст. Я люблю пісні зі змістом.
  • Аж мурашки шкірою, так гарно!
  • Кожен бачить свій біль у цих словах!
Скріншот: YouTube

До речі, нещодавно Ганна розповіла, чому насправді розпався гурт Artik&Asti. Нагадємо, що усі права на старі хіти належать засновнику Artik & Asti та його ж учаснику Артему Умріхіну

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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