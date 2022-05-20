Ексдружина Потапа та продюсерка Ірина Горова повернулася до Києва і більше не хоче жити у Європі

Відома продюсерка та колишня дружина репера Потапа розповіла про те, як вивезла всю сім'ю до Європи. При цьому сама Ірина нещодавно повернулася до Києва

Ірина Горова розповіла, чому не хоче жити у Європі

Ірина Горова не має наміру жити в Європі – про це продюсерка і бізнесвумен заявила в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+". Ірина Горова також зізналася, що її син поки що знаходиться за кордоном, але дуже хоче додому.

Андрій зараз займається у школі, де навчався в Україні. Ми взяли репетиторів з англійської та математики. Зараз шукатимемо літню школу і думатимемо, що робити далі. Швидше за все це буде європейська школа. Думаю, там буде краще, бо зараз у шкіл в Україні не дуже хороша ситуація та вивчення предметів онлайн – погане, – коментує Ірина.

За словами Горової, їхній із Потапом син дуже хоче повернутися до Києва. За місяці війни у Андрія не було ані страху, ані депресивного настрою. Коли через два місяці перебування в Європі Ірина поїхала в Україну, хлопчик образився на неї, бо теж хотів повернутись на батьківщину.

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Ірина Горова із сином Андрієм

Ірина зізналася, що планує привезти сина до Києва приблизно за місяць – у червні, аби він подивився, що відбувається у столиці. Горова також заявила, що не хотіла б жити у Європі, назвавши мінуси багатьох європейських країн та переваги України:

Чому багато хто хоче повернутися? Тому що ми розуміємо, що ми там чужі та нікому не потрібні. Як на мене, сервіс в Україні є кращим – починаючи з манікюру, закінчуючи ресторанами, магазинами тощо. Дуже брудні міста, дуже (в Європі – Ред.)! Навіть зараз я їхала і дивилася – наша країна у стані війни – чистіша, ніж країни, у нормальному становищі", – каже Ірина.

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Нагадаємо, що Потап та Настя Каменських незадовго до війни поїхали до Іспанії. Нещодавно Настя відзначала день народження – Потап зворушливо привітав дружину.