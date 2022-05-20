Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ексдружина Потапа та продюсерка Ірина Горова повернулася до Києва і більше не хоче жити у Європі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 19:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома продюсерка та колишня дружина репера Потапа розповіла про те, як вивезла всю сім'ю до Європи. При цьому сама Ірина нещодавно повернулася до Києва
Ірина Горова розповіла, чому не хоче жити у Європі
Ірина Горова розповіла, чому не хоче жити у Європі

Ірина Горова не має наміру жити в Європі – про це продюсерка і бізнесвумен заявила в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+". Ірина Горова також зізналася, що її син поки що знаходиться за кордоном, але дуже хоче додому.

Андрій зараз займається у школі, де навчався в Україні. Ми взяли репетиторів з англійської та математики. Зараз шукатимемо літню школу і думатимемо, що робити далі. Швидше за все це буде європейська школа. Думаю, там буде краще, бо зараз у шкіл в Україні не дуже хороша ситуація та вивчення предметів онлайн – погане, – коментує Ірина.

За словами Горової, їхній із Потапом син дуже хоче повернутися до Києва. За місяці війни у Андрія не було ані страху, ані депресивного настрою. Коли через два місяці перебування в Європі Ірина поїхала в Україну, хлопчик образився на неї, бо теж хотів повернутись на батьківщину.

Реклама

Ірина Горова із сином Андрієм
Ірина Горова із сином Андрієм

Ірина зізналася, що планує привезти сина до Києва приблизно за місяць – у червні, аби він подивився, що відбувається у столиці. Горова також заявила, що не хотіла б жити у Європі, назвавши мінуси багатьох європейських країн та переваги України:

Чому багато хто хоче повернутися? Тому що ми розуміємо, що ми там чужі та нікому не потрібні. Як на мене, сервіс в Україні є кращим – починаючи з манікюру, закінчуючи ресторанами, магазинами тощо. Дуже брудні міста, дуже (в Європі – Ред.)! Навіть зараз я їхала і дивилася – наша країна у стані війни – чистіша, ніж країни, у нормальному становищі", – каже Ірина.

Реклама

Нагадаємо, що Потап та Настя Каменських незадовго до війни поїхали до Іспанії. Нещодавно Настя відзначала день народження – Потап зворушливо привітав дружину.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти