Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Джолі в Україні

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ектор Хіменес-Браво готував, Злата Огневич співала: у Польщі зібрали 40 тисяч євро для українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 21:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво продовжує наближати нашу перемогу і вже зібрав понад 40 тисяч євро на благодійному вечорі у Варшаві
Ектор Хіменес-Браво поміг зібрати гроші, які підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни
Ектор Хіменес-Браво поміг зібрати гроші, які підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Не секрет, що Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом із командою ресторанів готує обіди для наших захисників. За цей час командою було виготовлено понад 220 000 порцій! Щодня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі. Тепер же стало відомо, що знаменитий шеф у рамках благодійного заходу допоміг зібрати понад 40 тисяч євро. Ці гроші будуть передані до фонду UNITERS та підуть на допомогу постраждалим від російського нападу на Україну.

Днями шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво провів благодійну вечерю у Польщі в одному з варшавських ресторанів. Захід відвідали однодумці Ектора, а співачка Злата Огневич порадувала присутніх своїм вокалом та заспівала кілька українських пісень.

Реклама

Ектор Хіменес-Браво і Злата Огнєвіч
Ектор Хіменес-Браво і Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Благодійний вечір пройшов неймовірно! Зібрано 1 300 000 грн! Ми продали всі 120 квитків, віночки та створили душевну атмосферу. Завдяки всій команді, Златі Огневич, шефу, місцевим музикантам та всій команді ресторану "Restauracja Belvedere" та нашим гостям! Знаєте, бувають дні, які ти запам'ятовуєш на все життя та розповідаєш за столом друзям. Цей – саме такий! Це була синергія друзів із Польщі, які бажають допомогти, та українців, які стоять на захисті цінностей усього світу! Я виклався на всі 300%, ніби вперше став на кухню,

– ділиться телеведучий, радіючи, що зібрані кошти допоможуть людям, які постраждали в Київській області. Про це повідомляє пресслужба телеканалу СТБ.

Кулінар допомагає наближати нашу перемогу
Кулінар допомагає наближати нашу перемогу / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Реклама

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час показав кохану.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти