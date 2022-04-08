Ектор Хіменес-Браво: Якщо доведеться брати до рук зброю, то я готовий до цього

Наразі Ектор Хіменес-Браво займається волонтерською діяльністю у Києві. Дізнайтесь, як змінилося життя шеф-кухаря після вторгнення Росії в Україну

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" Ектор Хіменес-Браво розповів, як він дізнався про війну, чому не залишився в Колумбії або не поїхав до Канади, як вестиме бізнес і де зараз його кохана.

"Я почуваюся українцем"

За більш ніж 10 років життя в Україні Ектор зумів побудувати тут успішну кар'єру на телебаченні та відкрити кілька популярних ресторанів. При цьому шеф все ще залишається громадянином двох країн – Колумбії та Канади, а в Україні має лише дозвіл на проживання.

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Україна стала для мене супер-відкриттям. Тут нереально добрі, відкриті та працьовиті люди, які є справді носіями нації. Після 13 років тут, я почуваюся українцем за духом, станом душі та тіла, думок. Україна – це моя душа, кохання, драйв… всі емоції від сліз до щастя, – поділився Хіменес-Браво.

У рідній Колумбії Хіменес-Браво не живе вже майже 32 роки і зараз не може бути там більше місяця. Їжа, традиції, сім'я дуже дорогі шеф-кухареві, але люди там його дратують своєю поверховістю.

Канада ж залишається для Ектора прикладом демократії, рівності та єдності, але все одно не дає стільки емоцій, скільки Україна.

Україна стала для Ектора рідною країною

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"Якщо доведеться брати до рук зброю, то я готовий до цього"

Як уродженець Колумбії, де вже майже 50 років триває збройний конфлікт, Хіменес-Браво розуміє, що таке війна і не боїться відстоювати інтереси рідної країни – України.

Це час, коли перевіряються люди та нації. Зараз потрібно об'єднуватись і боротися, і якщо для цього доведеться брати до рук зброю, то я готовий до цього, – заявив шеф.

Коли почалася війна в Україні, Ектор відвідував сім'ю в Колумбії. Шеф-кухар розповів нам, як він дізнався про війну:

Це був вечір п'ятниці, я йшов вулицями і не розумів, як люди навколо можуть веселитися та танцювати? Тому я вирішив поїхати до Польщі. Ця країна дуже схожа на Україну, там багато українців і багато кому потрібна була допомога, – розповів Ектор.

Шеф-кухар готовий воювати за Україну

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Волонтерство з коханою поряд

Разом з Ектором до Польщі приїхала і його друга половинка.

Вона зараз допомагає біженцям. Дуже багато роботи – шукаєш квартири, з'єднуєш людей, вона займається всією рутинною роботою, яку потрібно зробити "за кадром", так би мовити. Їздить до центру допомоги біженцям, де працюють волонтери, тому вона теж зайнята, – розповів Хіменес-Браво.

А ось він сам довго залишатися за межами України не зміг і все ж таки повернувся до Києва.

Я повернувся до України, незважаючи на те, що тут може бути небезпечно. Я повернувся, щоб допомагати людям та підтримувати свою команду. У мене, як і в усіх українців, одна мета – мінімізувати кількість жертв, допомогти тим, кому потрібна ця допомога та, звичайно, перемога України, – поділився Ектор.

Наразі Хіменес-Браво займається волонтерством.

У Європі ніхто не хоче виходити із зони комфорту

У іменитого кухаря безліч знайомих з усіх куточків світу і, за словами кулінара, багато хто з них сьогодні допомагає Україні всілякими способами – хто грошима, хто інформацією, хтось розголошує все, що відбувається. Є друзі, які допомагають зі школою для дітей та житлом у Швейцарії.

При цьому Хіменес-Браво впевнений, що жодна інша країна не змогла б так об'єднатися та протистояти ворогові, як Україна.

Всі шоковане тим, що відбувається, від цього жаху і від того, як українці згуртувалися і продовжують протистояти такому монстру. Маленька Україна виявилася настільки сильною. Мені сподобалася фраза Невзорова, що Україна – це новий флагман свободи. У Європі всі звикли, що все добре, і ніхто не хоче виходити із зони комфорту, ніхто не хоче одягати каску та броник, і бігти у тероборону, захищати свою територію, – поділився шеф.

Ектор упевнений, що тільки українці можуть так протистояти ворогові.

Що буде із бізнесом після війни?

Як і в інших підприємців, Хіменес-Браво має побоювання, що відновлювати бізнес доведеться з нуля, але він зовсім не боїться цих труднощів.

Звичайно, у 50 років це складніше зробити, ніж у 20, але це не лякає. Зараз одне бажання, щоб це все швидше закінчилося, і Україна почала відновлюватися, – поділився шеф.

На період війни ресторани Ектора зайняті волонтерською діяльністю. Його команда щодня готує близько 2,5 тисячі обідів для тероборони та ЗСУ, переселенців та всіх нужденних.

Крім того, зовсім недавно заклади відновили свою роботу та приймають гостей вечорами.

Один мій друг із колишньої Югославії сказав, що зараз Україні дуже важливо продовжувати розвивати бізнес, крутитися, продовжувати експорт та торгівлю. Після війни це суттєво допоможе її економіці, допоможе піднятися нового рівня. Незважаючи на війну, людям все одно хочеться отримувати якісь приємні емоції, тому ми й наважилися на цю велику подію та окрили ресторан для гостей, – розповів Ектор.

Назад до Ірпіня

Після закінчення бойових дій шеф має намір повернутися до свого будинку в Ірпені та допомагати відбудовувати Україну.

Я не уявляю собі життя в іншій країні, окрім України. Зрозуміло, що для відновлення Ірпеня та інших міст потрібно витратити сили та час, перш ніж повернутись. Я налаштований на те, що після закінчення війни ми всі разом зможемо відбудувати своє житло, своє життя і зробити все для України, – сказав Ектор.

Але перше, що хоче зробити шеф після нашої перемоги, це накрити великий стіл для всіх друзів, команди та наших захисників, вшанувати пам'ять тих, хто загинув за незалежність та підняти келих за вільну Україну.

Ектор планує повернутися до Ірпіня / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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