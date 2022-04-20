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Ектор Хіменес-Браво висловився про російських зірок: Яка країна, така і еліта

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 10:12
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Шеф-кухар пояснив всю суть сьогоднішньої російської еліти, яка мовчить про війну в Україні чи підтримує криваву путінську політику

Колумбієць Ектор Хіменес-Браво вже давно живе та працює в Україні, а в інтерв'ю сайту "Сегодня" шеф-кухар зізнався, що повністю почувається українцем та готовий відстоювати інтереси країни.

Крім волонтерської діяльності, Ектор веде інформаційну війну проти російської пропаганди у соціальних мережах.

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В своєму Instagram кулінар висловив свою думку щодо російських зірок, які підтримали або замовчали війну в Україні.

Впізнаваність – це відповідальність! Хотів стати зіркою? Став? Будь ласка, неси відповідальність, ти лідер думок. Чи ти ще цього не зрозумів? Це твій обов'язок перед аудиторією, – написав шеф. – Що трапилося з елітою російського народу? Боятися чи не вистачає мізків зрозуміти?

На думку Хіменес-Браво, зараз усі еліта в РФ ділиться на три типи: перші ті, хто прогнувся під владу та в страху мовчать, другі – жалюгідні пропагандисти, треті – ті, хто досі не зрозумів, що відбувається насправді.

Елітам не можна мовчати. Вони мають пояснити людям, що нападати на чужу країну, бомбити міста, ґвалтувати та вбивати мирних жителів – це повне дно цивілізації. Це скотство. Навіть не знаю, що гірше з цього всього. Бути тупим, продажним чи с**куном? У будь-якому випадку, вони всі відповідають. Хтось уже, хтось ще має зрозуміти ціну своєї мовчанки або підтримки війни. Яка країна, така й еліта... – наголосив Ектор.

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Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Микита Добринін розповів про службу у територіальній обороні.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram -каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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