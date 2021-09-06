Олена Кравець показала милі кадри, на яких її молодші діти будують шалаш вдома

Двійнята Олени Кравець, Ваня і Катя, народилися в липні 2016 року. Зараз малюкам п'ять років. У зірки "Кварталу 95" також є старша дочка – 18-річна Марія

Олена Кравець показала нові кадри зі своїми двійнятами Катею і Ванею / Фото: instagram.com/lennykravets

На своїй сторінці в Instagram Олена Кравець, яка раніше показала стильний костюм, розмістила кілька фото і відео. На кадрах двійнята Ваня і Катя радіють обновці в будинку – у малюків з'явився диван-конструктор.

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У Instastories зірка "Кварталу 95" опублікувала фото і відео, на якому Ваня і Катя будують собі шалаші. Видно, що діти Кравець помітно підросли.

Скріншот: Instagram

Малюки заявили, що в новому шалаші вони будуть не тільки грати, але і спати.

Оце развлекушечка, – з посмішкою зазначила Олена.

Кравець також показала, як її дочка влаштувалася всередині будиночка з подушок.

Я тепер знаю, де буду ховатися, – підписала фото Олена.

Скріншот: Instagram

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Олена Кравець народила двійнят в 2016 році. За словами актриси, характери Каті і Вані дуже різні. Катя – філософ і трохи космічна дівчинка, а Ваня – живчик, але теж чуттєвий хлопчик. Кравець зізнавалася, що саме такими їх і представляла себе, коли була вагітна. Актриса рада, що між її дітьми є взаємна підтримка і взаєморозуміння.

У Олени Кравець і її чоловіка Сергія, який ексвиконавчого продюсера студії "95 Квартал", є і старша дочка – Марія. Вона народилася в 2003 році і зараз живе окремо від батьків.

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