Олена Кравець показала рідкісне фото двійнят на честь їх першого ювілею

Вчора діти Олена Кравець відсвяткували перший ювілей – їм виповнилося п'ять років. Фото зі свята артистка опублікувала у себе в соцмережах

Олена Кравець поділилася фото молодших дітей / Фото: instagram.com/lennykravets

Вчора в сім'ї акторки студії "Квартал 95" Олена Кравець було свято. Молодшим дітям артистки, двойняшкам Каті і Вані, виповнилося п'ять років. Олена не часто ділиться фото з дітьми у себе в соцмережах, але в честь свята зробила виняток. Артистка опублікувала в InstaStories фото зі свята.

Батьки на честь першого ювілею влаштували для дітей яскраве свято з аніматорами.

Показала Олена Кравець і ранок після свята, поділившись забавним фото.

"Ранок після дня народження в 5 років виглядає ось так, якщо що", – підписала знімок артистка.

Раніше Олена Кравець розповіла про характерах двійнят.

"Вони дуже відрізняються, як ніби з різних планет – такий собі інь і янь. Наприклад, Катя у нас філософ, такий собі вчений, вона трохи космічна дівчинка. Ваня теж у нас дуже чуттєвий хлопець, але він живчик. Вони добре доповнюють друг одного . Чесно кажучи, я собі такими їх і уявляла, коли була вагітна. Вони добре підтримують один одного. Наприклад, якщо Каті погано, Ваня завжди пожаліє і погладить. У них дуже тісний зв'язок на певному тонкому енергетичному рівні ", – розповідала Олена Кравець про Катю і Ваню в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, двійнята Катя і Ваня народилися в 2016 році. У Олени та її чоловіка Сергія також є старша дочка Марія.

Олена Кравець з тих зірок, які не бояться постати на публіці без макіяжу. Тренд на природну красу зараз в моді, багато українок доводять це на особистому прикладі .

Які таланти є у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше в ЗМІ показали, як виглядає будинок Олени Кравець.